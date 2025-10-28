Antonija je opet osvojila karticu imuniteta u 'MasterChefu': Ma prekrasno, vraća se u moje ruke

Žiri je odabrao sedam kandidata za stres test nakon što nisu ispunili osnovne uvjete postavljenog kulinarskog zadatka. Galerija se tako napunila imenima koja su ovoga puta zakazala u pristupu namirnicama, preciznosti i razumijevanju zadatka. Na njoj su se već nalazili Mark Ettinger, Elias Abou Haydar, Ivan Capan i Renata Burić, a sada su im se pridružili još i Selma Karić, Damjan Tepić i Antonio Detić. Svi će oni uskoro dobiti priliku boriti se za ostanak u showu.

Ovoga puta zadatak je tražio tehničku disciplinu i pažljivo promišljanje. Na raspolaganju su kandidatima bile četiri namirnice, a cilj je bio pretvoriti ih u četiri komponente. Paralelno s time, kandidati su morali pravilno sortirati upotrebive dijelove namirnica od otpada.

- Trebalo je pretvoriti četiri namirnice u četiri komponente, vrlo jednostavno. Uz sve to imali ste po dvije posude. U jednu je posudu trebalo staviti namirnice koje će se dalje koristiti, a u drugu otpad. Vidite li tu neki problem? Sedam je kandidata na galeriji. Ne znam jesam li tužan ili razočaran - komentirao je Goran Kočiš, osvrnuvši se na broj onih koji nisu razumjeli zadatak u cijelosti.

- Neki tanjuri bili su razočaravajući, a rijetki jako dobri - bila je kratka, ali precizna ocjena žirija.

Među onima koji su dobro odradili zadatak istaknuli su se Otto Grundmann, Egon Jurić, Barbara Grubišić i Antonija Rittuper. Na njihovim su se tanjurima nalazile dobro pripremljene četiri komponente koje su na odličan način bile povezane s dostupnim začinima, a ovi kandidati bili su dobri i u prepoznavanju toga što je u namirnici otpad.

Egon je nakon objave rezultata rekao: 'Lijep je opet biti među najboljima', dok je Antonija još jednom potvrdila iznimnu razinu koncentracije i organizacije.

- Briljirala si u ovom zadatku u svim stavkama koje smo tražili - rekao joj je Mario Mihelj te je kartica imuniteta ponovno završila u njezinim rukama.

- Kartica se vraća u moje ruke, prekrasan je osjećaj i treba slušati žiri što oni govore - komentirala je Antonija.

Za neke će ovo biti lekcija, za druge možda kraj.

- Život ide dalje, igra nije gotova, stres test slijedi, borimo se. Na greškama se uči - rekao je Damjan u iščekivanju stres testa.