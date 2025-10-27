Obavijesti

Show

Komentari 0
'MASTERCHEF'

Idu ravno u stres test! Četvero kandidata loše je procijenilo iskoristivost namirnica...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Idu ravno u stres test! Četvero kandidata loše je procijenilo iskoristivost namirnica...
4
Foto: NOVA TV

Zadatak koji je pred natjecatelje postavio jasna pravila nije dopuštao izgovore. Kuhanje se ovog puta pretvorilo u lekciju o disciplini, preciznosti i poštovanju namirnice do posljednjeg komada

U izazovu koji stavlja naglasak na potpunu iskoristivost namirnica, natjecatelji su morali od svega četiri sastojka – svinjske vratine, cvjetače, jabuke i ljutike – osmisliti jelo s točno četiri komponente, pritom pazeći na svaki gram otpada. Dok je Otto Grundmann u kuhinju ušao opušten, Tatjanu Krolo je mučio strah od nepoznatog, a Antonija Rittuper je priznala da joj je 45 minuta premalo za izazov koji je i sam član žirija Goran Kočiš opisao kao najteži do sada.

NAJZAHTJEVNIJI U SEZONI Kandidate Masterchefa očekuje težak 'zero waste' izazov: 'Četiri namirnice - četiri komponente'
Kandidate Masterchefa očekuje težak 'zero waste' izazov: 'Četiri namirnice - četiri komponente'

Zadatak koji je pred natjecatelje postavio jasna pravila nije dopuštao izgovore. Kuhanje se ovog puta pretvorilo u lekciju o disciplini, preciznosti i poštovanju namirnice do posljednjeg komada. Ivan Capan bio je među onima koji su pokazali sigurnost u procjeni.

- Relativno je lako razlikovati što je u namirnicama otpad, a što se može iskoristiti. Kora od jabuke je otpad jer se od nje ne može ništa napraviti - izjavio je samouvjereno.

Foto: NOVA TV

No žiri nije dijelio njegovo mišljenje, a upravo mu je zbog te kore upućena zamjerka. Jasno su istaknuli: sve se moglo iskoristiti, osim peteljke i sjemenke.

U tom kontekstu, posebno se istaknula Selma Karić, čiji je pristup bio u potpunosti u skladu sa zadatkom.

- Jabuka je u BiH osnovna namirnica i može se jako dobro iskoristiti, naročito za pečenje - pojasnila je Selma, a u njezinoj zdjeli nije ostao niti gram neiskorištenog otpada.

Foto: NOVA TV

Otto je također pokazao preciznost i kontrolu: 'Smatram da sam danas uspješno napravio zadatak, zero waste, napravio sam taman onoliko jela koliko treba.' Tatjana je kratko zaključila: 'Inače tako radim, s potpunom iskoristivošću namirnica, pa mi nije bilo teško.'

kraj tjedna Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje
Kraj puta za Josipa Barišića: Nakon stres testa odlazi iz MasterChef kuhinje

S druge strane, dio natjecatelja nije uspio zadovoljiti kriterije. Renata Burić imala je previše otpada, a ni Ivan Capan, Mark Ettinger i Elias Abou Haydar nisu pokazali dovoljnu pažnju prema raspodjeli namirnica. Čak je i neuredna radna jedinica koštala Marka dodatnog izazova.

- Očito ćemo u stres test - kratko je komentirala Renata, svjesna odluke žirija.

Foto: NOVA TV

Dan je završio s važnom porukom: ni dobar tanjur nije dovoljan ako iza njega ostaje previše bačenog. Kakve će još lekcije kandidati naučiti u tjednu posvećenom zero waste-u, doznajte u novim epizodama na Novoj TV!

Foto: NOVA TV

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!
SLAVNE DAME

Šuput i ostale zvijezde: Kako izgledaju bez filtera i nakon 'peglanja'. Pogledajte fotke!

Slavne pjevačice, glumice i modele često možemo vidjeti besprijekorno našminkane i sređene. No, kako njihovi brojni fanovi ne bi mislili da one uvijek tako izgledaju, neke od njih ponekad podijele i kako izgledaju bez šminke i bez filtera
FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?
TISUĆE JE PRATE

FOTO Tko je Nadja zbog koje se posvađao žiri u Supertalentu?

Dok ju je Martina oštro iskritizirala, Bilman joj je poručio da zna plesati. Nadju na TikToku i Instagramu je prati više od 300 tisuća obožavatelja...
Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...
I DALJE MARLJIVO VJEŽBA

Mirna Posavec u 'Život na vagi' ušla je sa 135 kg, a skinula 50 kg: Evo kako danas izgleda...

Bivša kandidatkinja četvrte sezone popularnog realityja danas redovito dijeli fotografije iz teretane, kao i zdrave i ukusne recepte. Sve ono što je u showu naučila, toga se i pridržava, a ranije je operacijama skinula kožu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025