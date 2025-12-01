Obavijesti

Show

Komentari 5
ODGOVORILA NA KRITIKE

Ariana Grande stala je na kraj komentarima o svojoj kilaži

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Ariana Grande stala je na kraj komentarima o svojoj kilaži
2
Foto: Profimedia

Grande je javno odgovorila na kritike svog izgleda tijekom promocije filma Wicked: For Good, poručivši da negativni komentari više nisu dobrodošli u njen život

Uoči velike buke glede njenog izgleda u zadnje vrijeme, pjevačica je na Instagramu podijelila isječak iz intervjua, nazivajući ga 'podsjetnikom punim ljubavi za sve'. U razgovoru s novinarkom Ariana Grande je iskreno progovorila o pritisku društvenih standarda ljepote i stalnim komentarima na svoj izgled.

New York Premiere Of Universal Pictures' 'Wicked: For Good'
Foto: Profimedia

 - Sve sam čula. Svaka kritika, svaka opaska. Kad pokušate nešto popraviti, opet je krivo iz nekog drugog razloga - priznala je pjevačica pa dodala kako se odmalena teško zaštititi od te buke.

VELIKA TRANSFORMACIJA FOTO Ariana Grande zabrinula fanove: 'Previše je smršavila, pa vide joj se rebra na fotkama'
FOTO Ariana Grande zabrinula fanove: 'Previše je smršavila, pa vide joj se rebra na fotkama'

Pjevačica je istaknula da problem kritiziranja izgleda nije samo stvar slavnih, nego općenito prisutna pojava u društvu.

 - Čak i obična večera s obitelji može biti neugodna - baka komentira vašu kilažu, prijateljica vašu odjevnu kombinaciju… - objasnila je i dodala da je to neugodno bez obzira gdje se događa.

Foto: Instagram/Hubert Boesl

- Ljudi se previše opuštaju u komentiranju tuđeg tijela ili odjeće. To može biti stvarno opasno. Sretna sam što imam svoj sustav podrške i znam da sam lijepa. Ali tu buku više ne pozivam u svoj život - nije dobrodošla - dodaje Grande.

PRESLADAK RAZLOG Ariana Grande otkrila je zašto često Cynthiju Erivo drži za ruku
Ariana Grande otkrila je zašto često Cynthiju Erivo drži za ruku

Ovo nije prvi put da ona progovara o ovoj temi. U travnju 2023. na TikToku je reagirala na zabrinutost obožavatelja zbog svoje težine.

- Trebali bismo biti nježniji i manje opušteni u komentiranju tuđih tijela - napisala je u komentarima.

- Ako se morate zaštititi - blokirajte ljude, izbrišite aplikaciju. Nitko nema pravo komentirati vas ili vaše tijelo - izjavila je Ariana dajući savjet svima koji se susreću s negativnim komentarima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 5
FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...
MNOGI PLAKALI ZA NJIMA

FOTO Ovi slavni su život izgubili u tragičnim nesrećama: Njihove smrti neki nikad nisu prežalili...

Obitelji princeze Diane, Paula Walkera i mnogih drugih ostale su shrvane nakon što su im životi naglo skončali u teškim nesrećama... Vijesti o njihovim smrtima šokirale su javnost.
FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...
IZNENADILA PUBLIKU

FOTO Što je sad ovo? Karleuša na sebe stavila kožne zečeve...

Jelena je na sebi imala kožni top kojim su pokrivene samo grudi i to zečevima. Koncert je održala u Frankfurtu
Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda
ZABLISTALA ZA 30. ROĐENDAN

Sjećate se Martine iz 'Ljubav je na selu'? Evo kako sada izgleda

Kandidatkinju showa gledali smo u 15. sezoni kada je pokušavala osvojiti Sinišino srce. U tome je i uspjela, ali je ljubav ipak pukla. Brzo je našla sreću s drugim, ali početkom godine raskinuli su zaruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025