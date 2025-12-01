Ariana Grande stala je na kraj komentarima o svojoj kilaži

Uoči velike buke glede njenog izgleda u zadnje vrijeme, pjevačica je na Instagramu podijelila isječak iz intervjua, nazivajući ga 'podsjetnikom punim ljubavi za sve'. U razgovoru s novinarkom Ariana Grande je iskreno progovorila o pritisku društvenih standarda ljepote i stalnim komentarima na svoj izgled.

Foto: Profimedia

- Sve sam čula. Svaka kritika, svaka opaska. Kad pokušate nešto popraviti, opet je krivo iz nekog drugog razloga - priznala je pjevačica pa dodala kako se odmalena teško zaštititi od te buke.

Pjevačica je istaknula da problem kritiziranja izgleda nije samo stvar slavnih, nego općenito prisutna pojava u društvu.

- Čak i obična večera s obitelji može biti neugodna - baka komentira vašu kilažu, prijateljica vašu odjevnu kombinaciju… - objasnila je i dodala da je to neugodno bez obzira gdje se događa.

Foto: Instagram/Hubert Boesl

- Ljudi se previše opuštaju u komentiranju tuđeg tijela ili odjeće. To može biti stvarno opasno. Sretna sam što imam svoj sustav podrške i znam da sam lijepa. Ali tu buku više ne pozivam u svoj život - nije dobrodošla - dodaje Grande.

Ovo nije prvi put da ona progovara o ovoj temi. U travnju 2023. na TikToku je reagirala na zabrinutost obožavatelja zbog svoje težine.

- Trebali bismo biti nježniji i manje opušteni u komentiranju tuđih tijela - napisala je u komentarima.

- Ako se morate zaštititi - blokirajte ljude, izbrišite aplikaciju. Nitko nema pravo komentirati vas ili vaše tijelo - izjavila je Ariana dajući savjet svima koji se susreću s negativnim komentarima.