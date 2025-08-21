Obavijesti

Show

Komentari 0
MILJENIK ŽENA

Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...

Piše Dino Stošić,
Čitanje članka: 1 min
Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...
4
Foto: Armin Durgut/Pixsell

Emir Lapsus zasjao na Sarajevo Film Festivalu s djevojkom Emom, najljepšom Mostarkom! Nedavno je objavio pjesmu koja je procurila ranije na društvenim mrežama, ali ga to nije pokolebalo...

Pjevač Emir Aličković, poznatiji pod scenskim imenom Emir Lapsus, pojavio se na Sarajevo Film Festivalu u društvu djevojke Eme Meškić. Zajedno su stigli na projekciju filma 'Bog neće pomoći' redateljice Hane Jušić.

Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala
Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Drugi put sam na festivalu. Svake godine ću nastojati doći i pogledati što novo donosi svijet filma. Sada sam uspio ugrabiti jedan slobodan dan - izjavio je Emir za srpski Kurir.

SAMO HRABRO I ODVAŽNO NA SFF-U FOTO Tko je rekao da muškarci ne riskiraju na crvenom tepihu? Pogledajte što je Sobin odjenuo
FOTO Tko je rekao da muškarci ne riskiraju na crvenom tepihu? Pogledajte što je Sobin odjenuo

Njegova djevojka, Ema Meškić, kako prenose bosanski mediji, ponijela je titulu najljepše Mostarke i fotomodela Federacije BiH. Diplomirana je primalja i buduća magistrica zdravstvenog menadžmenta, a na Instagramu je prati nekoliko tisuća ljudi kojima svakodnevno dijeli sadržaj.

Foto: Instagram

- Ema je moja djevojka - pomalo stidljivo priznao je pjevač, koji je nedavno doživio neugodnost kada je njegova neobjavljena pjesma 'Duša Balkanska' procurila na društvene mreže prije službene premijere.

KRAJ DRUGOG BRAKA Razveo se Alen Vitasović: Nismo se pomirili, žao mi je naravno...
Razveo se Alen Vitasović: Nismo se pomirili, žao mi je naravno...

Unatoč tome, Emir ne odustaje od rada na novim projektima. Do kraja godine najavio je izlazak još jedne pjesme, a otkrio je i želju za snimanjem dueta: 'Volio bih snimiti duet s nekom kolegicom. Ima ih više na mojoj listi želja'.

'REKORDER PO OČINSTVU' Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'
Poznati domaći pjevač dobio je šesto dijete: 'Napokon je došla'

Emir je širu popularnost stekao kao glavni vokal grupe Lapsus band, koja je regionalnu publiku osvojila hitovima poput 'Budalo', 'Lažo', 'Foliraš' i 'Santa Leda'. Bend je karijeru započeo objavljivanjem obrada na YouTubeu, a njihova je popularnost ubrzo rasla.

Početkom prošle godine pjevač je napustio bend i krenuo u solo karijeru. Rastanak, kako kaže, nije bio njegova odluka, ali ga je opisao riječima: 'Bolji razvod nego loš brak'.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'
S IVANOM JE OBNOVILA VEZU

Jelena Rozga: 'Već neko vrijeme gledam jednu vjenčanicu, Tonči Huljić me ne zove snahom...'

Jelena Rozga za srpske medije ispričala je kako je s Ivanom bila i prije 10 godina, ali i da već neko vrijeme razmišlja o jednoj vjenčanici. No, unatoč svemu, s Tončijem Huljićem i dalje ima poslovni odnos...
FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...
TOTALNA TRANSFORMACIJA

FOTO Izgubila višak kilograma, a s 58 izgleda bolje nego ikad: Danijela Dvornik kroz godine...

Redovno vježbanje i zdrava prehrana utjecali su na izgled Danijele Dvornik koja se pohvalila ovih dana kako uživa u treningu! Osim toga, bila je nedavno i na face-liftu te je značajno drugačija nego ranije...
Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...
POGLEDAO TRANSFORMACIJU

Cristiano Ronaldo 'škicnuo' našu vizažisticu na Instagramu: Ovo nisam očekivala ni u snovima...

Marina Mamić ponovno briljira! Pretvorila se u Cristiana Ronalda, a sam nogometaš to je primijetio. Oduševljena Marina podijelila je sreću s fanovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025