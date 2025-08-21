Atraktivni pjevač iz BiH pozirao sa svojom djevojkom na SFF-u: Nosi titulu najljepše Mostarke...

Pjevač Emir Aličković, poznatiji pod scenskim imenom Emir Lapsus, pojavio se na Sarajevo Film Festivalu u društvu djevojke Eme Meškić. Zajedno su stigli na projekciju filma 'Bog neće pomoći' redateljice Hane Jušić.

Sarajevo: Prvi crveni tepih šestog dana 31. Sarajevo Film Festivala | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

- Drugi put sam na festivalu. Svake godine ću nastojati doći i pogledati što novo donosi svijet filma. Sada sam uspio ugrabiti jedan slobodan dan - izjavio je Emir za srpski Kurir.

Njegova djevojka, Ema Meškić, kako prenose bosanski mediji, ponijela je titulu najljepše Mostarke i fotomodela Federacije BiH. Diplomirana je primalja i buduća magistrica zdravstvenog menadžmenta, a na Instagramu je prati nekoliko tisuća ljudi kojima svakodnevno dijeli sadržaj.

Foto: Instagram

- Ema je moja djevojka - pomalo stidljivo priznao je pjevač, koji je nedavno doživio neugodnost kada je njegova neobjavljena pjesma 'Duša Balkanska' procurila na društvene mreže prije službene premijere.

Unatoč tome, Emir ne odustaje od rada na novim projektima. Do kraja godine najavio je izlazak još jedne pjesme, a otkrio je i želju za snimanjem dueta: 'Volio bih snimiti duet s nekom kolegicom. Ima ih više na mojoj listi želja'.

Emir je širu popularnost stekao kao glavni vokal grupe Lapsus band, koja je regionalnu publiku osvojila hitovima poput 'Budalo', 'Lažo', 'Foliraš' i 'Santa Leda'. Bend je karijeru započeo objavljivanjem obrada na YouTubeu, a njihova je popularnost ubrzo rasla.

Početkom prošle godine pjevač je napustio bend i krenuo u solo karijeru. Rastanak, kako kaže, nije bio njegova odluka, ali ga je opisao riječima: 'Bolji razvod nego loš brak'.