Austrijanac (21) dobio 15 godina zbog planiranog napada na koncert Taylor Swift u Beču

Austrijanac Beran A. (21) osuđen je na 15 godina zatvora nakon što je priznao krivnju za planiranje terorističkog napada na koncertu američke pjevačice Taylor Swift u Beču u kolovozu 2024. godine, piše BBC. Njegov suučesnik, Arda K. (21), osuđen je na 12 godina zatvora. Presuda je donesena na sudu u Wiener Neustadtu, gdje je porota proglasila Berana A. krivim po svim točkama optužnice.

Tijekom suđenja Beran A. priznao je krivnju za većinu optužbi, uključujući članstvo u terorističkoj organizaciji i planiranje napada. Njegova odvjetnica Anna Mair izjavila je kako se njezin klijent, koji je u pritvoru od uhićenja u kolovozu 2024., kaje zbog svojih postupaka.

​​- Naravno, duboko žali zbog svega. Zbog dugog boravka u pritvoru sada kaže da je to bila najveća pogreška u njegovu životu - poručila je Mair ispred sudnice, a njezinu izjavu prenose lokalni mediji.

Foto: Chris Young

Sam optuženik je tijekom ispitivanja izjavio kako se uvjerio da 'mora voditi džihad', ali je priznao i da se 'bojao umrijeti'. Prema navodima tužiteljstva iznesenima na suđenju, priklonio se Islamskoj državi, širio njezinu propagandu putem raznih aplikacija za dopisivanje te je, slijedeći video upute IS-a, proizveo manju količinu eksploziva triaceton triperoksida.

Beran A. uhićen je 7. kolovoza 2024., samo dan prije prvog od tri zakazana bečka koncerta. Prema navodima vlasti, planirao je napasti desetke tisuća ljudi okupljenih ispred stadiona Ernst Happel. Cilj mu je bio, kako su tada objavile vlasti, 'ubiti što više ljudi'. Namjeravao je koristiti noževe i improvizirane bombe punjene gelerima. U danima prije planiranog napada, prema informacijama iz istrage, pokušao je ilegalno nabaviti i automatsku pušku te ručnu granatu.

Pretresom njegova stana pronađeni su materijali za izradu bombi. Ključnu ulogu u sprječavanju napada odigrale su američke obavještajne službe, koje su austrijskim kolegama dostavile informaciju o prijetnji, što su kasnije potvrdili i dužnosnici austrijskog Ministarstva unutarnjih poslova. Otkazivanje koncerata izazvalo je šok, a podsjetilo je na tragični napad bombaša samoubojice na koncertu Ariane Grande u Manchesteru 2017., u kojem su poginule 22 osobe. Dva tjedna nakon otkazivanja, oglasila se i sama Taylor Swift.

- Otkazivanje naših nastupa u Beču bilo je poražavajuće. Razlog otkazivanja ispunio me novim osjećajem straha i golemom količinom krivnje jer je toliko ljudi planiralo doći na te koncerte - napisala je pjevačica na Instagramu.