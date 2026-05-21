Autor Thompsonova hita hvali se novim sastavom benda, evo s kojim legendama su guštali
Bend Hrvatske ruže na društvenim mrežama pohvalio se fotografijama s novim članovima, ali i legendarnom svjetskom grupom. Bend predvođen Nenom Ninčevićem koji ih je i osnovao istaknuo je kako su se družili sa Slavenom Bilićem i Iron Maidenom u Splitu.
- Možda vam ova fotografija ne govori dovoljno. Evo me s mojim prijateljem iz djetinjstva Slavenom Bilićem. Nogometašem, izbornikom i umjetničkom dušom. Tu su novi vokali Hrvatskih Ruža, Gabi i Tina. Što mi je ostalo od te večeri kao čista emocija… Moj brat Slaven je pobijedio Igricu Života i dosegao Top level - večera sa svojim prijateljima i meni najvažnije - sa svojim sinom u miru i ljubavi. Ako to nije po Duhu Svetom onda ne znam šta je. Ima Boga, ima - komentirao je Ninčević na Instagramu.
- Neno Ninčević, nove članice Hrvatskih ruža Gabi i Tina, legenda Slaven Bilić i članovi legendarne grupe Iron Maiden. Ugodno druženje u splitskoj noći - stoji u drugoj objavi. Nove pjevačice grupe pozirale su i sa Steveom Harrisom, osnivačem i basistom Iron Maidena.
Hrvatske ruže su prvu pjesmu objavile 2023. godine, pod nazivom 'Kardinale', a u fokus javnosti su dospijeli nakon što su s Thompsonom snimili 'Ako ne znaš šta je bilo'. Ninčević je i ranije na Happy FM-u ispričao kako je došlo do osnivanja Hrvatskih ruža.
- Te 2023. godine sam treći put u životu umirao. Dovezao sam se sam na Rebro, s temperaturom 40, sepsom i gangrenom. Nakon pola sata bio sam na operacijskom stolu. Odstranili su mi dio lijevog i dio desnog stopala - ispričao je te dodao kako je u tim danima otkrivao lik blaženog kardinala Stepinca.
- Gledao sam emisiju o njemu, a na moju sramotu nisam puno znao. Ali slušao sam svjedočanstva Židova i ljudi drugih vjera, one koji kažu da ih ne bi bilo da nije bilo njega. Čitao sam o njemu, molio mu se i odlučio mu napisati pjesmu. Nitko od mojih pjevača nije je htio pjevati. Kao sporna biografija i slično. Ja sam rekao da nije sporna, radi se o blaženiku, mučeniku i žrtvi svih sustava. Zato smo osnovali Hrvatske ruže i sami izveli pjesmu 'Kardinale' - rekao je.
