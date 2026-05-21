S NJIMA I SLAVEN BILIĆ

Autor Thompsonova hita hvali se novim sastavom benda, evo s kojim legendama su guštali

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/Hrvatske ruže

Neno Ninčević, naš poznati autor i osnivač benda Hrvatske ruže, na Instagramu se pohvalio fotografijom na kojoj pozira sa Slavenom Bilićem, članovima benda Iron Maiden te novim članicama svoje grupe.

Bend Hrvatske ruže na društvenim mrežama pohvalio se fotografijama s novim članovima, ali i legendarnom svjetskom grupom. Bend predvođen Nenom Ninčevićem koji ih je i osnovao istaknuo je kako su se družili sa Slavenom Bilićem i Iron Maidenom u Splitu.

- Možda vam ova fotografija ne govori dovoljno. Evo me s mojim prijateljem iz djetinjstva Slavenom Bilićem. Nogometašem, izbornikom i umjetničkom dušom. Tu su novi vokali Hrvatskih Ruža, Gabi i Tina. Što mi je ostalo od te večeri kao čista emocija… Moj brat Slaven je pobijedio Igricu Života i dosegao Top level - večera sa svojim prijateljima i meni najvažnije - sa svojim sinom u miru i ljubavi. Ako to nije po Duhu Svetom onda ne znam šta je. Ima Boga, ima - komentirao je Ninčević na Instagramu.

- Neno Ninčević, nove članice Hrvatskih ruža Gabi i Tina, legenda Slaven Bilić i članovi legendarne grupe Iron Maiden. Ugodno druženje u splitskoj noći - stoji u drugoj objavi. Nove pjevačice grupe pozirale su i sa Steveom Harrisom, osnivačem i basistom Iron Maidena. 

Hrvatske ruže su prvu pjesmu objavile 2023. godine, pod nazivom 'Kardinale', a u fokus javnosti su dospijeli nakon što su s Thompsonom snimili 'Ako ne znaš šta je bilo'. Ninčević je i ranije na Happy FM-u ispričao kako je došlo do osnivanja Hrvatskih ruža. 

Foto: Instagram/Hrvatske ruže

- Te 2023. godine sam treći put u životu umirao. Dovezao sam se sam na Rebro, s temperaturom 40, sepsom i gangrenom. Nakon pola sata bio sam na operacijskom stolu. Odstranili su mi dio lijevog i dio desnog stopala - ispričao je te dodao kako je u tim danima otkrivao lik blaženog kardinala Stepinca.

- Gledao sam emisiju o njemu, a na moju sramotu nisam puno znao. Ali slušao sam svjedočanstva Židova i ljudi drugih vjera, one koji kažu da ih ne bi bilo da nije bilo njega. Čitao sam o njemu, molio mu se i odlučio mu napisati pjesmu. Nitko od mojih pjevača nije je htio pjevati. Kao sporna biografija i slično. Ja sam rekao da nije sporna, radi se o blaženiku, mučeniku i žrtvi svih sustava. Zato smo osnovali Hrvatske ruže i sami izveli pjesmu 'Kardinale' - rekao je. 

