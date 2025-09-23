Obavijesti

Show

Komentari 0
SNAŽNA PREDSTAVA KOJA PROVOCIRA

Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića u studenome stiže u zagrebački SC

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića u studenome stiže u zagrebački SC
2
Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

Mi smo suvereni vladari svojih života i mi odlučujemo kako će nam izgledati dan, kaže Hadžihafizbegović

Autorski projekt nagrađivanog dramskog umjetnika Emira Hadžihafizbegovića 'Sve je do nas' uskoro stiže pred publiku u tri grada. Predstava će biti izvedena 25. studenoga 2025. u osječkom kinu Urania, 26. studenoga u zagrebačkom kinu SC te 27. studenoga u splitskoj Lori.

'SAN SNOVA' Žarko, Emir i Nives: 'Iskusni smo i fatalni, ali opet imamo tremu kad se upale reflektori...'
Žarko, Emir i Nives: 'Iskusni smo i fatalni, ali opet imamo tremu kad se upale reflektori...'

- Mi smo suvereni vladari svojih života i mi odlučujemo kako će nam izgledati dan - kaže Hadžihafizbegović, naglašavajući da mogućnost izbora uvijek postoji i da način na koji pristupamo vlastitim životima može biti drugačiji od nametnutog klišea u koji smo kao zajednica potonuli. Upravo ta misao stoji u središtu predstave čiji naslov – Sve je do nas – nosi i ključnu poruku.

Foto: PROMO

Kroz sudbinu profesora matematike koji ostaje bez posla, Hadžihafizbegović otvara teme društvene apatije, urušenog sustava vrijednosti, nepotizma, licemjerja i dehumanizacije suvremenog društva. Predstava progovara o položaju pojedinca u surovom neoliberalnom kapitalizmu, smještenog između borbe za egzistenciju i težnje za slobodom. No, autor se ne zaustavlja samo na kritici: podsjeća da je optimizam zdravlje duše, a promjena uvijek moguća.

- Život je onakav kakva ti je misao - citira Marka Aurelija, pozivajući na stvaranje vlastitih mikrosvjetova u kojima se čovjek može osjećati bolje i slobodnije.

U EMISIJI 'U SVOM FILMU' Glumac Hadžihafizbegović o Jugoslaviji: 'Volim se prisjetiti tih vremena jer su me odredila'
Glumac Hadžihafizbegović o Jugoslaviji: 'Volim se prisjetiti tih vremena jer su me odredila'

'Sve je do nas' snažna je i uznemirujuća predstava koja provocira, ali i otvara prostor za nadu i promjenu.

- Teatar je mjesto gdje se problemi otvaraju i traže rješenja. Ja otvoram problem, ali nudim i rješenje - ističe Hadžihafizbegović.

Foto: PROMO

Emir Hadžihafizbegović jedan je od najistaknutijih glumaca regije, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, uključujući 'Zlatnog lava' na Venecijanskom filmskom festivalu i 'Srce Sarajeva' na Sarajevo Film Festivalu. Osim bogate filmske i kazališne karijere, poznat je i po autorskim projektima u kojima spaja umjetnost i društvenu angažiranost. Ulaznice za sve izvedbe dostupne su putem Eventima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala
OD CIFRE BOLI GLAVA...

Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu, okružena morem cvijeća i lusterima pod vedrim nebom. A na kraju večeri svi su imali isto pitanje, koliko takva bajka stoji?
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality
EKSKLUZIVNO O ŽIVOTU NAKON SHOWA

Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića, koji je u međuvremenu došao do 165 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025