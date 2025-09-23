Autorska monodrama 'Sve je do nas' Emira Hadžihafizbegovića u studenome stiže u zagrebački SC

Autorski projekt nagrađivanog dramskog umjetnika Emira Hadžihafizbegovića 'Sve je do nas' uskoro stiže pred publiku u tri grada. Predstava će biti izvedena 25. studenoga 2025. u osječkom kinu Urania, 26. studenoga u zagrebačkom kinu SC te 27. studenoga u splitskoj Lori.

- Mi smo suvereni vladari svojih života i mi odlučujemo kako će nam izgledati dan - kaže Hadžihafizbegović, naglašavajući da mogućnost izbora uvijek postoji i da način na koji pristupamo vlastitim životima može biti drugačiji od nametnutog klišea u koji smo kao zajednica potonuli. Upravo ta misao stoji u središtu predstave čiji naslov – Sve je do nas – nosi i ključnu poruku.

Kroz sudbinu profesora matematike koji ostaje bez posla, Hadžihafizbegović otvara teme društvene apatije, urušenog sustava vrijednosti, nepotizma, licemjerja i dehumanizacije suvremenog društva. Predstava progovara o položaju pojedinca u surovom neoliberalnom kapitalizmu, smještenog između borbe za egzistenciju i težnje za slobodom. No, autor se ne zaustavlja samo na kritici: podsjeća da je optimizam zdravlje duše, a promjena uvijek moguća.

- Život je onakav kakva ti je misao - citira Marka Aurelija, pozivajući na stvaranje vlastitih mikrosvjetova u kojima se čovjek može osjećati bolje i slobodnije.

'Sve je do nas' snažna je i uznemirujuća predstava koja provocira, ali i otvara prostor za nadu i promjenu.

- Teatar je mjesto gdje se problemi otvaraju i traže rješenja. Ja otvoram problem, ali nudim i rješenje - ističe Hadžihafizbegović.

Emir Hadžihafizbegović jedan je od najistaknutijih glumaca regije, dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, uključujući 'Zlatnog lava' na Venecijanskom filmskom festivalu i 'Srce Sarajeva' na Sarajevo Film Festivalu. Osim bogate filmske i kazališne karijere, poznat je i po autorskim projektima u kojima spaja umjetnost i društvenu angažiranost. Ulaznice za sve izvedbe dostupne su putem Eventima.