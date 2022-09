Ava Karabatić otkriva: 'Prijavila sam seksualno uznemiravanje, tata mi je smršavio zbog stresa'

Ava Karabatić (34) i njen otac Ivica Karabatić našli su se u teškoj situaciji jer ju je, kako tvrdi, stanodavac seksualno uznemiravao. Nakon što joj je hakiran Instagram, Ava je počela pretjerivati s alkoholom, ispričala je za Slobodnu Dalmaciju.

- Povukla sam se iz medija. Dosad bih imala pola milijuna pratitelja na Instagramu, imala sam i plavu kvačicu, da mi nije hakiran profil. Uz to idu i Facebook i Twitter - kaže da joj je nedostatak medijske popularnosti teško pao.

S vremenom su počeli problemi sa stanodavcem kojeg su nakon seksualnog uznemiravanja prijavili policiji, ali kažu da to sve ide sporo.

- Ova osoba je napravila nešto neprimjereno. Nije me fizički napastovao, više psihički. Posljedice se vide na mome ocu, koji je izgubio 17 kila u mjesec dana - rekla je Ava i objasnila što se točno dogodilo.

- Radio je ono… kao kad muzeš kozu, ispred mene. Ne želim biti nekulturna. Ali pošto sam bila na Farmi, morali smo naučiti sve oko krava i koza i to. Uglavnom, samozadovoljavao se ispred mene. No najgore je što je on pratio cijeli moj rad kroz medije i hvalio me - objasnila je.

Iako im je taj isti stanodavac dao 15 dana da se isele iz stana, on se nakon tog roka nije više pojavio niti ih tražio pa su ostali u stanu i prestali su plaćati najam. U cijelo toj nesretnoj situaciji Ava je upoznala prijatelja koji joj je pomogao.

- Meni je velika podrška u svemu tome bio moj prijatelj Jerko Andreis iz Vela Luke. Ali mi smo stvarno prijatelji, ništa više. Na njega se mogu osloniti za bilo što, a upoznali smo se slučajno kad sam došla u Velu Luku 2020. - otkrila je Ava.

Dok ona tvrdi da su njih dvoje samo prijatelji, 61-godišnji Jerko uporno govori da su ipak bili zajedno u vezi. Prijateljstvo ili nešto više, Ava mu je i dalje zahvalna na pomoći.

