Ava, kraljica lošeg Photoshopa: 'Ljubomorni su na moju guzu'

Starleta i manekenka Ava Karabatić (31) poprilično je šokirala pratitelje na društvenoj mreži svojim novim fotografijama. Splićanka je objavila fotografije na kojima joj je stražnjica neprirodno velika te otkrila kako svakodnevno odlazi u teretanu i vježba zbog čega ima, kako kaže, zavidnu liniju i obline.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Pozirala je samo u gaćicama na krevetu, a grudi je pokrila bombonijerom.

Foto: Instagram

- Mnogi me pitaju kako imam tako veliku stražnjicu, dragi moji ljudi, samo vježba i ništa više. Što bi se reklo 'quidquid agis, prudenter agas et respice finem'. (Sve što radiš, radi pažljivo i misli na kraj, op.a.) Moramo sve raditi pažljivo i svaki naš trud će se na kraju isplatiti. Znam da se nekima ne da puno trenirati, ali ako mislite biti zgodni morate, i naravno ono što je najbitnije, svaki dan otvoriti moj Instagram i gledati savršenstvo kako bi vam došla ambicija za napredak. Voli vas vaša kraljica Ava - napisala je starleta na društvenim mrežama, no ubrzo se suočila s brojnim kritikama pratitelja.

Gotovo svi su zamijetili kako se radi o pretjeranom Photoshopu, odnosno da si je Ava u programu za uređivanje izgleda neproporcionalno povećala stražnjicu. Zbog toga je objavila još jednu fotografiju, također s velikom pozadinom te napisala da joj nije jasno zbog čega su ljudi ljubomorni na njezin izgled.

Foto: Instagram

- Žene moje drage, ne znam čemu tolika ljubomora... A sad pravi razlog zašto mi stražnjica izgleda veća nego uobičajeno. To vam je kao kada kupite veći grudnjak pa stavite na pola grudi i onda izgledaju veće. Tako je npr. na ovoj tu fotografiji s gaćicama i odmah ima više prostora, samim time stražnjica izgleda veće i struk manji zbog korzeta koji me jako steže. Jadno je kriviti mene da se fotošopiram, kad mrzim Photoshop. Prihvatite činjenicu da sam zgodna, prezgodna i odite u teretanu, voli vas Ava - objasnila je starleta razlog predimenzioniranih oblina.

Ipak, čini se kako njezini pratitelji baš i nisu povjerovali u to da Karabatić svakodnevno odlazi u teretanu, već da je riječ o lošim vještinama u programu za uređivanje. Ili pak o šali na vlastiti račun...

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

POGLEDAJTE VIDEO: