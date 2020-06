Ava na meti neprijatelja: 'Žele me uništiti. To nije moj pornić'

Glazba je skup sport, a pogotovo kada u to ulažeš svoje novce. Lako je kada ti netko drugi plaća, kaže. Iako trenutno odmara u Splitu, Ava nam je otkrila i kako će se uskoro vratiti u Beograd

<p>Svestrana <strong>Ava Karabatić</strong> (32) prije dva dana zatekla se u neugodnoj situaciji. Naime, jedna osoba na porno stranice stavlja videozapise na kojima nije ona, a u čijim naslovima stoji Avino ime i prezime. </p><p>- Znam tko stoji iza toga. Ljudi na estradi su ljubomorni i na svašta su spremni kako bi me uništili. No ne dam se. Ovakve situacije me samo ojačaju. Inače, muškarci me više pokušavaju 'zgaziti' - rekla nam je Ava. Iako joj neprijatelji rade iza leđa, Karabatić nam je otkrila kako ne dopušta da negativne stvari utječu na nju već se maksimalno predala poslovnim obavezama. </p><p>- Osjećam se poput dive. Uskoro izbacujem spot za treću pjesmu pod nazivom 'Fer igra'. U ladici stoji već tri godine, a s obzirom na cijelu situaciju smatram da je sada idealno vrijeme za novu stvar. Fotkat ću se i za jedan časopis koji je namijenjen muškoj populaciji - priča nam Ava i dodaje kako u spot i pjesmu ulaže mnogo novca. </p><p>- Ovo je skup sport, a pogotovo kada u to ulažeš svoje novce. Lako je kada ti netko drugi plaća - kaže. Iako trenutno odmara u Splitu, Ava nam je otkrila i kako će se uskoro vratiti u Beograd. </p><p><strong>POGLEDAJTE ŠTO NAM JE AVA ODGOVORILA NA 24 PITANJA: </strong></p>