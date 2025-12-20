Avatar 3 već zgrnuo milijune, no kritika nije toliko oduševljena...

Nakon tri godine čekanja, epska saga Jamesa Camerona vraća se na velika platna. Treći nastavak, "Avatar: Vatra i pepeo" (Avatar: Fire and Ash), započeo je svoj pohod na svjetske kino blagajne, donoseći novi, mračniji pogled na svijet Pandore.

Film je već u prvim danima prikazivanja ostvario značajan uspjeh. U američkim kinima, tijekom pretpremijernih prikazivanja u četvrtak, zaradio je dvanaest milijuna dolara. Iako je to pet milijuna manje od prethodnika, "Put vode", koji je startao sa sedamnaest milijuna, radi se o iznimno snažnom početku. Na međunarodnom tržištu, uključujući i impresivnih sedamnaest milijuna dolara prvog dana u Kini, film je već prikupio više od šezdeset milijuna dolara, čime se ukupna globalna zarada popela na više od sedamdeset dva milijuna dolara i prije prvog vikenda.

Analitičari predviđaju da će "Vatra i pepeo" tijekom prvog vikenda u Sjevernoj Americi zaraditi između 90 i 105 milijuna dolara. Globalno, projekcije se kreću od 340 do 380 milijuna dolara, što ga čini jednim od najjačih otvaranja godine. Ipak, ove brojke su nešto niže od onih koje je postigao "Put vode", koji je u prvom vikendu globalno zaradio 444 milijuna dolara.

S budžetom koji se procjenjuje na više od 400 milijuna dolara, dugovječnost u kinima bit će ključna za povrat investicije i osiguravanje budućnosti franšize, budući da je sam Cameron izjavio kako snimanje četvrtog i petog nastavka ovisi o uspjehu ovog filma.

Foto: Courtesy of 20th Century Studios

Dok kino blagajne 'gore', kritičarski osvrti su znatno hladniji. Na popularnoj stranici Rotten Tomatoes, "Vatra i pepeo" ima ocjenu kritičara od 68%, što je najniže u franšizi. Prvi "Avatar" imao je 81%, a "Put vode" 76%. Glavne zamjerke odnose se na narativ, za koji mnogi tvrde da reciklira teme i sukobe iz prethodnih filmova, te na mučnu duljinu od tri sata i sedamnaest minuta.

S druge strane, publika je, čini se, ponovno očarana. Početna ocjena gledatelja na Rotten Tomatoesu iznosi visokih 91%, što stvara najveći jaz između kritike i publike u povijesti serijala. Gledatelji hvale besprijekorne vizualne efekte, širenje svijeta Pandore uvođenjem novih plemena poput vatrenih Na'vija poznatih kao "Ljudi pepela" (Ash People), te emotivnu dubinu priče koja nastavlja pratiti obitelj Jakea Sullyja i Neytiri.

Foto: Privatni album/Zeljko Hladika/PIXSELL

"Vatra i pepeo" nastavlja tamo gdje je "Put vode" stao. Obitelj Sully suočava se s posljedicama gubitka i novim prijetnjama, ne samo od strane ljudi iz RDA, već i od agresivnog Na'vi klana predvođenog zastrašujućom Varang. Cameron ponovno pomiče granice tehnologije, stvarajući vizualni spektakl koji, prema riječima mnogih, opravdava gledanje na najvećem mogućem platnu.