Baby Lasagna je komentirao pobjedu grupe Lelek na Dori: 'Ovo im je velika prednost...'

Na ovogodišnjoj Dori grupa Lelek osvojila je prvo mjesto i po glasovima publike i po ocjenama žirija. Djevojke u svibnju odlaze na Eurosong u Beč na kojem će nas prestavljati pjesmom 'Andromeda'. U finalu Dore se natjecalo 16 kandidata.

Foto: Elizabeta Ružić

Marko Purišić, poznat i kao Baby Lasagna komentirao je uspjeh grupe Lelek.

- Drago mi je što su Lelekice pobijedile. Nastup im je bio siguran i uvjerljiv, a vidi se da su ove godine ozbiljno unaprijedile vizualni identitet. Imaju zaista cool etno elemente koji ih čine prepoznatljivima i autentičnima, a to je na Eurosongu ogromna prednost. Mislim da se neće izgubiti među konkurencijom. Navijam za njih - rekao je naš najuspješniji predstavnik na Eurosongu za Večernji list.

Zagreb: Grupa Lelek pobjednica je ovogodišnje Dore | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Podsjetimo, Baby Lasagna je 2024. s pjesmom Rim Tim Tagi Dim osvojio drugo mjesto na Eurosongu u Malmöu, što je najbolji rezultat Hrvatske u povijesti ovog natjecanja. Bio je prvi po glasovima publike, no presudio mu je žiri.

Nedavno je objavio novu pjesmu 'End The Party', introspektivnim i zvučno najžešćim materijal do sada. Singl označava povratak njegovom izvornom identitetu, alternativnom i metal zvuku koji je formirao njegov senzibilitet još od školskih dana. Ovo izdanje ne donosi samo stilsku promjenu, nego i osobni obračun sa samim sobom. Nova pjesma, koja označava obračun sa samim sobom, javna je opomena samome sebi.