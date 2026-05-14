Baby Lasagna: Lelek bi mogle i pobijediti na Eurosongu...

Baby Lasagna: Lelek bi mogle i pobijediti na Eurosongu...
Mislim da su cure jako šarmantne i da je njihova pjesma fantastična. Čak ima možda veću težinu nego moja pjesma, što se tiče tematike i aranžmana, tako da zašto ne?, rekao je pjevač

Već je bilo fenomenalno. Cijelo vrijeme između ovog perioda između Dore i Eurosonga sam se nadao da će iskoristiti mogućnosti eurovizijske pozornice i apsolutno su to učinili. Sinoć su pokazale da su ozbiljno shvatile zadatak. Mislim da svi možemo biti ponosni na njih, rekao je Baby Lasagna za Dnevnik Nove TV nakon što su se hrvatske predstavnice, Lelekice, s pjesmom 'Andormeda' plasirale u finale Eurosonga u Beču.

Naš najbolje plasirani predstavnik na Eurosongu djevojkama savjetuje da se pokušaju opustiti.

- Mislim da već s time što su ušle u finale su napravile veliku stvar, tako da se mogu po meni opustiti, sad se mogu zabaviti. Nisam još pogledao drugu večer pa ne znamo kakva je konkurencija, ali mislim da će to biti top - rekao je.

Iako je pohvalio hrvatske predstavnice, priznao je da mu je među ostalim izvođačima posebno pažnju privukla Srbija: 'Lelekice su bile bolje, ali meni je za oko naravno zapela Srbija. Naši susjedi su bili fenomenalni'.

Na pitanje mogu li Hrvatska i Srbija biti konkurencija jedna drugoj u finalu, odgovorio je kratko: 'Mislim da mogu se potući. Obje su zanimljive'.

Dok danas sa strane promatra eurovizijski kaos koji okružuje Lelek, Baby Lasagna nije mogao ne vratiti se mislima u Basel prije dvije godine, u dane kad su se izmijenjivali euforija, nervoza i umor.

- Mislim da im može biti napeto, ali nadam se da su se opustile isto kao i ja i da su se zatvorile, ušuškale u svoju malu kućicu i neka se zabavljaju - rekao je.

Kad su ga pitali mogu li Lelekice ove godine postići možda čak i bolji rezultat od njegova prošlogodišnjeg drugog mjesta, Baby Lasagna nije zastao ni sekunde.

- Naravno da da. Mislim da su cure jako šarmantne i da je njihova pjesma fantastična. Čak ima možda veću težinu nego moja pjesma, što se tiče tematike i aranžmana, tako da zašto ne? - iskreno je priznao.

Za kraj je otkrio i kako ideja o glazbenoj suradnji s Lelek možda ipak nije tako daleko. 

- Već smo surađivali na jednom koncertu, ali nedavno sam čuo da su rekle da bi voljele suradnju sa mnom, a ja često flertam s etno zvukovima, tako da mislim da bi se apsolutno uklopile u sljedeći album ili neki budući singl - zaključio je Baby Lasagna.

