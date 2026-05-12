JAVIO SE I BOŠNJAK

Baby Lasagna objavio je samo jednu riječ nakon nastupa Lelekica i oduševio mnoge

24sata,
Baby Lasagna i Marko Bošnjak podržali su Lelekice nakon njihova nastupa na Eurosongu.

Grupa Lelek nastupila je treća po redu u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u austrijskoj metropoli,  a oduševile su publiku svojim nastupom. Plasirale su se u veliko finale koje će se održati ove subote. Nakon što su pred milijunima gledatelja izvele pjesmu "Andromeda", oglasili su se i bivši predstavnici Hrvatske na Eurosongu, Baby Lasagna i Marko Bošnjak. 

- Bilo je apsolutno genijalno. Bravo curke! - napisao je Bošnjak na svom Instagramu nakon njihova nastupa. 

Baby Lasagna, koji ima najbolji plasman na Eurosongu što se hrvatskih predstavnika tiče, samo je jednom riječju podržao Lelekice.

- Uff.. Vote #03 - napisao je na Instagram storyju popularni pjevač. 

Još ranije su prethodni predstavnici za 24sata komentirali nastup Lelekica te su im zaželjeli sreću.

- Tema kojom se bave Lelek je vrlo nježna i hrabra priča. Ja im večeras želim da budu hrabre onako što što žene to najbolje znaju biti. I neka sila bude s njima - rekao je Damir Martinović Mrle iz Leta 3 za 24sata.

- Neka večeras samo budu prisutne u trenutku i vjeruju sebi. Ovo su trenuci koji ostaju za cijeli život, zato neka uživaju u svakom pogledu iz publike, svakoj emociji na pozornici - a bit će ih. Imaju jedna drugu i tu energiju koju dijele neka pretvore u snagu. Želim im mir u glavi i nastup u kojem će stvarno uživati. Sretno curama, vjerujem da Hrvatska ide u finale! - poručila im je Franka Batelić, koja je na Eurosongu bila 2018. godine u Lisabonu te je izvela pjesmu "Crazy". Mia Dimšić hrvatske je boje branila pjesmom "Guilty Pleasure" 2022. godine u Torinu.

- Curama iz grupe Lelek želim puno sreće i uživancije na nastupu. Izgledaju odlično i ne sumnjam da će imati i zanimljiv nastup - komentirala je pjevačica za 24sata. Puno sreće želi im i Neda Parmać koja je s grupom Feminnem i pjesmom "Lako je sve" na Eurosongu bila 2010. godine u Oslu.

