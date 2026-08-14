Baby Lasagna uoči nastupa na Sziget Festivalu za 24sata: 'Set je odličan, nabrijali smo zvuk!'

Velika imena ove godine nastupaju na Sziget Festivalu, a među slavnim glazbenicima kao što su Florence + The Machine, Bring Me The Horizon, Lewis Capaldi i brojni drugi je i Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, koji se proslavio diljem Europe ali i svijeta tijekom Eurosonga 2024. kada je predstavljao Hrvatsku s pjesmom 'Rim Tim Tagi Dim' te završio na visokom drugom mjestu.

Uoči svog nastupa u petak je za 24sata ispričao kako svakim trenutkom postaje sve stvarnije da nastupa, zajedno sa svojim bendom, na ovom festivalu, a time raste i trema.

- Ipak, moram reći da vidim napredak i sazrijevanje pa je sada riječ o leptirićima u trbuhu i uzbuđenju, a ne paralizirajućem strahu kao pred nastupu na Nova Rock Festivalu. Vjerujem da imamo predobar set i produkciju s kojom sam siguran da bismo 'pojeli' da sviramo i na glavnom stageu. Siguran sam da bi bila strašna fešta i tada! - otkrio nam je. Među pjesmama koje će izvesti je 'Face On Your Phone', njegova najnovija pjesma koja se bavi online nasiljem, javnom izloženošću i osjećaju anonimnosti koji mnogima daje dojam da iza ekrana mogu govoriti što god žele, i to bez posljedica. Marko nam je otkrio kako su za sada dobre reakcije na nju.

Koprivnica: Nastup Baby Lasagne na Rock Live Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Dok sam hodao festivalom su me zaustavljali i obožavatelji iz inozemstva koji su mi nekoliko puta naglasili da im je pjesma super te da se vesele čuti je u petak - rekao je. Na sam Sziget festival je stigao ranije, i to zbog TwentyOnePilotsa, koje posebno voli njegova supruga Elizabeta.

- S obzirom na to da nemamo pristup backstageu, osim na dan kada sviramo, njih sigurno neću upoznati. Možda se u petak članovi benda Bring Me The Horizon budu 'smucali' po Artist Villageu pa ih vidim, ali svakako im, makar sam fan, ne bih prišao. Vjerujem da je prostor backstagea tamo gdje bi se ljudi trebali osjećati pošteđeni naslikavanja - ispričao nam je.

Bjelovar: Kaarija i Baby Lasagna nastupili trećeg dana Terezijane | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nedavno je došlo i do promjena u sastavu benda. Naime, jedan od članova, Mihael Žipovski, objavio je kako je došlo vrijeme za novo poglavlje u njegovoj glazbenoj karijeri. Marko nam je objasnio kako je Mihael bio primarno basist, a klavirom je popunjavao zvuk.

- Moj brat Martin je uzeo bas, a Nikola Batelić iz Luzera preuzeo je gitaru. Mislim da smo se dobro snašli. Ova situacija izazvala je razmišljanje i prilagođavanje pa smo svašta nešto unaprijedili i dodatno nabrijali zvuk - dodao je. A za publiku na Szigetu pripremili su jako puno energije i visoku razinu produkcije, kaže.

- Unajmili smo puno dodatne opreme kako bismo unaprijedili show. U toliko mjeri da nas je organizacija Szigeta morala malo smiriti pa nam neke stvari nisu ni dali da radimo - ispričao je kroz smijeh.

Koprivnica: Nastup Baby Lasagne na Rock Live Festivalu | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

A nakon Szigeta nema stajanja - imaju još koncerata tijekom ljeta, nakon čega će uslijediti pripreme za turneju po Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu.

- Želim i tamo napraviti pravi, smisleni koncert, a ne samo odsvirati pjesme. Osim toga, uskoro izlazi i novi album - najavio je Marko.