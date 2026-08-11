Počinje Sziget Festival: Dolaze Baby Lasagna, Florence + The Machine, Capaldi, Skrillex...

Sziget Festival službeno počinje danas, s nastupima Zare Larsson, Sombra, Dijona, Wolf Alice, Underworld i mnogih drugih koji izlaze na pozornice tijekom prvog punog dana festivala. Nakon dva posebna uvodna dana: Day -1, posvećenog ostavštini mađarske glazbene ikone Jánosa Bródyja, i Day 0, na kojem su na Moving-In danu nastupili Faithless, Morcheeba i Goran Bregović & His Wedding and Funeral Orchestra - Óbudai otok spreman je ponovno postati Otok slobode.

Sziget 2026 počinje danas, 11. kolovoza, i traje do 15. kolovoza, pretvarajući Óbudai otok u srcu Budimpešte u slavlje glazbe, umjetnosti i slobode. Ovogodišnji line-up okuplja velika međunarodna imena koja predvode Florence + The Machine, Lewis Capaldi, Skrillex, Twenty One Pilots, Bring Me The Horizon, Skepta i Jorja Smith, uz opsežan program elektroničke glazbe, vizualnih umjetnosti, izvedbi, radionica, sporta i još mnogo toga. Na ovogodišnjoj ediciji nastupa i Baby Lasagna, čime hrvatska publika dobiva dodatni razlog da bude dio priče o Otoku slobode.

Foto: PROMO

Ove godine na Szigetu ima još više toga za otkriti jer se četvrti (distrikti), uvedene prošle godine, nastavljaju širiti i razvijati. Među novostima je potpuno nova četvrt Wonderland, koja spaja eklektičnu mješavinu umjetnosti, kulture i kreativnih prostora. Vraćaju se i festivalski klasici poput Luminariuma i zida "Before I Die", uz Magic Mirror i Magic Runway, slaveći slobodu, samoizražavanje i različitost u prepoznatljivom duhu.

Elektronička glazba preuzima Delta District, gdje tri pozornice ugošćuju cjelonoćne programe i izvođače među kojima su Peggy Gou, Sara Landry, Argy, Richie Hawtin, Anfisa Letyago, Dixon, Yousuke Yukimatsu, WhoMadeWho i Joris Voorn. Hip-hop i ulična kultura spajaju se u dropYardu, koji povezuje live glazbu s grafitima i skate kulturom.

Festivalci iz cijele Europe i šire već su u Budimpešti, stižući automobilima, autobusima i vlakovima s cijelog kontinenta ili avionima iz svih krajeva svijeta. Jednom kad stignu u Budimpeštu, Szigetov dom na Óbudai-szigetu centralno je smješten i lako dostupan. Posjetitelji mogu kampirati na samoj lokaciji za potpuni Sziget doživljaj ili odsjesti u gradu i festival spojiti s obilaskom Budimpešte.

Ove godine Sziget se širi i izvan otoka, pokretanjem inicijative Sziget City, koja povezuje festivalce s živom kulturnom i noćnom scenom Budimpešte te "Szitizensima" daje još više prilika da otkriju grad prije, tijekom i nakon festivala. Dostupan je i Sziget City Pass, koji posjetiteljima olakšava istraživanje Budimpešte uz pristup javnom prijevozu, transfer sa zračne luke do otoka, posjet jednoj od poznatih gradskih termi te niz dodatnih pogodnosti.

Foto: Ladoczki Balazs

Dnevne ulaznice i trodnevne propusnice za Sziget Festival još su dostupne za sve one koji ne žele propustiti ovogodišnje izdanje. Više informacija, ulaznice te detalji o smještaju i putovanju dostupni su na www.szigetfestival.com. Otok slobode službeno je otvoren, dočekujući festivalce iz cijelog svijeta na šest nezaboravnih dana u Budimpešti.