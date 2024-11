Baby Lasagna o novom spotu: 'Bilo je zastrašujuće nekome drugome prepustiti kontrolu...'

Baby Lasagna, istarski glazbenik koji je na Eurosongu ove godine predstavljao Hrvatsku i došao do visokog 2. mjesta, uskoro objavljuje novu pjesmu i spot. Na društvenim mrežama objavio je kako je snimanje novog spota bilo zastrašujuće za njega.

- To je bio prvi put da Elizabeta nije režirala spot. Morali smo se fokusirati na ostale, privatne stvari - napisao je te dodao kako su se odlučili svoje povjerenje dati u ruke drugom redatelju.

- Bilo je zastrašujuće nekome drugome prepustiti punu kontrolu nad kreativnim procesom, bez da znamo kako će sve ispasti. Srećom, ispalo je fantastično - poručio je.

- I dalje imamo isti pristup svemu. Naši prijatelji su glumili, cijeli set smo izgradili sami i imali smo 'uradi sam' pristup - napisao je te dodao da jedva čeka vidjeti reakcije publike. Prema svemu sudeći, novi redatelj će se pridružiti njihovoj dosadašnjoj ekipi.

Novi spot za pjesmu 'Catch Me If You Can' izlazi za nekoliko dana, a Baby Lasagna objavio je kako su 'svi pozvani na najveći dan u njegovom i Elizabetinom životu'. No, sretni par se već nedavno oženio. Bila je to intimna ceremonija na kojoj su bili najbliži prijatelji i članovi obitelji.