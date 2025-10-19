Obavijesti

Show

Komentari 13
NASTAVLJA SE PREPUCAVANJE

Novi odgovor Baby Lasagne! Vojku je poručio: 'Nađemo se kod Svetog Roka, da popričamo'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Novi odgovor Baby Lasagne! Vojku je poručio: 'Nađemo se kod Svetog Roka, da popričamo'
3
Foto: Instagram

Baby Lasagna svoj odgovor Vojku je, kao i on, snimio u autu, a u pozadini svira 'Da se nađemo na pola puta'...

Već par dana traje javno prepucavanje Baby Lasagne i Vojka V, a sve je započelo u gostovanju Marka Purišića, predstavnika Hrvatske na Eurosongu 2024., u RTL Direktu. U razgovoru je postavljeno i pitanje s kime ne bi surađivao, na što je on istaknuo - Vojka. 'Nekad je sirov', rekao je tada. 

Poznati reper nije dugo čekao na odgovor pa je na Instagramu objavio kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'. I tako je krenulo 'loptanje' dva domaća glazbenika'. Baby Lasagna snimio je video u kojem je poručio kako nije ni mislio to komentirati, no zbog velike količine poruka koje su mu stigle u inbox se ipak na to odlučio. 

Foto: Instagram

- Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.

NOVI ODGOVOR Prepucavanje ne prestaje, Vojko poručio Lasagni: Lady, ubuduće malo pazi što pričaš u javnosti
Prepucavanje ne prestaje, Vojko poručio Lasagni: Lady, ubuduće malo pazi što pričaš u javnosti

Par sati kasnije - stiže Vojkov odgovor. Reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao 'Lady Lasagna' i poručio da je on sve 'započeo'. 

Foto: Instagram

- Nemoj sad glumit' da nisi, predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće - rekao je. 

NIJE MU OSTAO DUŽAN Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'
Baby Lasagna odgovorio Vojku: 'Iznenadi me kad se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica'

I u nedjelju ujutro stigao je novi odgovor Baby Lasagne. Kao i Vojko, i Marko se snimio u automobilu. 

Foto: Instagram

- S tim javnim prozivkama, javnim prijetnjama koje neće nigdje voditi... Evo može, sutra ću ja doći do tebe, nađemo se kod Svetog Roka da ne trebaš puno putovati, siguran sam da si umoran, da ti se više ništa ne da, pa da vidimo, da popričamo. Ne ove fore Instagram, prozivke po medijima... 'Ajde da se nađemo - rekao je Baby Lasagna u videu, a u pozadini se može čuti i pjesma 'Da se nađemo na pola puta'. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 13
FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?
ČEK, TO NIJE ISTA OSOBA?!

FOTO Kao da su od iste majke! Ovi slavni imaju svoje 'dupliće', možete li ih vi razlikovati?

Matt Damon i Mark Wahlberg, Carla Bruni i Bella Hadid, Javier Bardem i Jeffrey Dean Morgan, samo su neki od poznatih lica koje mnogi često zamijene, a osim publike, griješe i drugi poznati pa čak i paparazzi...
Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni
'JEDAN DAN ŽIVOTA'

Maja Šuput zapjevala kao Brena s Miroslavom Ilićem u Areni

Pjevačica je odjenula crnu pripijenu haljinu u kojoj je istaknula svoje obline. U backstageu je bila sa svojim prijateljem, stilistom Markom Grubnićem
Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu
FOTO

Miroslav Ilić zapalio zagrebačku Arenu: Pogledajte atmosferu

Legendarni glazbenik večeras je oduševio publiku svojim hitovima poput 'Pozdravi je, pozdravi', 'Nije život jedna žena', 'Jedan dan života' i ostalim pjesmama svog bogatog repertoara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025