Novi odgovor Baby Lasagne! Vojku je poručio: 'Nađemo se kod Svetog Roka, da popričamo'

Već par dana traje javno prepucavanje Baby Lasagne i Vojka V, a sve je započelo u gostovanju Marka Purišića, predstavnika Hrvatske na Eurosongu 2024., u RTL Direktu. U razgovoru je postavljeno i pitanje s kime ne bi surađivao, na što je on istaknuo - Vojka. 'Nekad je sirov', rekao je tada.

Poznati reper nije dugo čekao na odgovor pa je na Instagramu objavio kako bi 'radije bio sirov nego Eurosong trash'. I tako je krenulo 'loptanje' dva domaća glazbenika'. Baby Lasagna snimio je video u kojem je poručio kako nije ni mislio to komentirati, no zbog velike količine poruka koje su mu stigle u inbox se ipak na to odlučio.

Foto: Instagram

- Nemam pojma ni što da vam kažem, ali i mene iznenađuje kada se tako opasni reper uvrijedi i peče ga guzica zbog male kritike koja, realno, nije ni kritika - rekao je.

Par sati kasnije - stiže Vojkov odgovor. Reper je iz auta snimio video u kojem je glazbenika oslovio kao 'Lady Lasagna' i poručio da je on sve 'započeo'.

Foto: Instagram

- Nemoj sad glumit' da nisi, predlažem ti da malo paziš šta pričaš u javnosti ubuduće - rekao je.

I u nedjelju ujutro stigao je novi odgovor Baby Lasagne. Kao i Vojko, i Marko se snimio u automobilu.

Foto: Instagram

- S tim javnim prozivkama, javnim prijetnjama koje neće nigdje voditi... Evo može, sutra ću ja doći do tebe, nađemo se kod Svetog Roka da ne trebaš puno putovati, siguran sam da si umoran, da ti se više ništa ne da, pa da vidimo, da popričamo. Ne ove fore Instagram, prozivke po medijima... 'Ajde da se nađemo - rekao je Baby Lasagna u videu, a u pozadini se može čuti i pjesma 'Da se nađemo na pola puta'.