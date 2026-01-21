Baby Spice ljubila je nekoliko poznatih frajera, a pred oltar je išla nakon čak 23 godine veze

Rođena 21. siječnja 1976. godine u Londonu, Emma Bunton je odmalena obožavala pjevati i plesati. Roditelji su joj se rastali kada je imala 11 godina, a odrasla je uz majku i mlađega brata. Išla je u katoličku školu, tijekom koje se pridružila i kazališnoj školi SYTS, nakon čega je kratko glumila u sapunici "EastEnders" na BBC-u. Godine 1994. je bila jedna od 400 djevojaka koje su se javile na oglas časopisa The Stage. Radilo se o skupljanju ženske grupe, a nakon audicije ostale su Emma Bunton, Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell i Victoria Adams, svijetu poznate kao Spice Girls.

Djevojke su od samih početaka bile nezadovoljne vodstvom te su nakon bezbroj koreografija i probi, oboružane novim pjesmama i upornošću, krenule u potragu za menadžerom. Od 1995. godine počele su raditi sa Simonom Fullerom, a kada su prije 30 godina objavile singl "Wannabe" potpuno im se promijenio život. Sve članice grupe dobile su prepoznatljivi nadimak, a Emma je postala Baby Spice jer je bila najmlađa od petorke.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia

Nakon brojnih hitova, svjetskih turneja, filma, nebrojeno aktivnosti koje su djevojke imale rijekom godine, Spice Girls su prestale snimati nakon albuma "Forever" kako bi se posvetila samostalnim karijerama.

Emma Bunton je debitantski album "A Girl Like Me" objavila u travnju 2001. Singlom "What Took You So Long?" osvojila je vrh britanskih top lista, no uspjeh nije bio dugoga vijeka. Nakon nekoliko pjesama postalo je očito kako njezina solo karijera nije dobila očekivani zamah. Ostala je bez ugovora s izdavačkom kućom Virgin, a drugi album "Free Me" potpisala je za izdavačku kuću Simona Fullera, bivšeg menadžera Spice Girls. Njezine pjesme nisu naišle na preveliko odobrenje publike, no od javnog života nije nikada odustala.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Nakon što se odmaknula od glazbe, natjecala se u nekoliko televizijskih emisija kao što je "Strictly Come Dancing", a na scenu se nakon kratke pauze vratila trećim albumom u kojem je predstavila nešto drugačiji zvuk, koji je podsjećao više na francuski pop 60-ih. Godine 2007. Spice Girls su objavile da se ponovno okupljaju, a bile su na turneji na kojoj je svaka zaradila po 20 milijuna dolara. Bunton je s grupom nastupila i na zatvaranju Olimpijskih igara 2012. godine.

Emma Bunton neko je vrijeme bila dalje od očiju javnosti, a onda je 2018. rekla da se vratila u studio gdje je počela raditi na novom materijalu. Dala je glas u britanskoj verziji animiranoga filma "Smallfoot", a malo nakon toga ponovno se aktivirala i sa Spice Girls za nekoliko koncerata. Tijekom godina radila je na radiju, sudjelovala je na nekoliko projekata vezanih za glazbu, no u povijest se upisala kao Baby Spice.

Što se ljubavi tiče, Emma Bunton je imala nekoliko poznatih veza. Krajem 90-ih ljubila je pjevala Leeja Brennana, nakon čega su ju povezivali s glumcem Leonardom DiCaprijem. Godine 1998. je počela vezu s pjevačem Jadeom Jonesom iz benda Damage, no razišli su se godinu kasnije. Kratko je hodala i s nogometašem Riom Ferdinandom, s kojim su ju upoznali Victoria i David Beckham. Kružile su glasine i da ljubi Justina Timberlakea.

S Jadeom Jonesom se pomirila 2004. godine te su skupa još otad. Zajedno su dobili dvoje djece, a iako je pjevačica govorila kako ne vjeruje u instituciju braka, vjenčali su se 2021.