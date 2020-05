Baca se na dizajniranje: Ljupka je s kćerima snimila kolekciju...

Bivša manekenka u rodni Zagreb vratila se iz Japana prije tri godine. Ljupka Gojić Mikić (38) s obitelji je provela devet godina u Hirošimi, gdje je njen suprug Mihael Mikić (40) igrao nogomet. Ljupka i Mihael na zagrebačkoj Knežiji u prizemlju zgrade na čijem zadnjem katu žive otvorili su slastičarnu Jolie Petite Patisserie , a Ljupka se u vrijeme pandemije korona virusa 'bacila' i na dizajniranje.

Bivša manekenka već 11 godina ima modni brend Jolie Petite. Ljupka je u novoj kolekciji proljeće/ljeto 2020. angažirala svoje tri kćeri, Janu Siennu (10), Milu Amelie (8) i Mari Danu (3). Bivša manekenka i njene cure kampanju su snimile na ulicama Knežije s nezaobilaznim maskama na licu.

Foto: Jelena Balić

- Nikad, kao za vrijeme dok je rađena ova kolekcija, nisam toliko poželjela izaći iz stana, hodati besciljno, ali i ciljano, šetati po placu, kvartu, držati jagodu u ruci, opipavati rajčicu, grincek, mirisati cvijeće ono od kumice, iz njenog vrta... Svratiti do knjižnice, popiti kavu s prijateljima ili tko već naleti... jer to je 4. Generacija u istom kvartu. Ne treba se dogovarati za kavu, krenete i već ćete nekog sresti... I vratiti se doma punih ruku i punih pluća zraka, volje, želje, nade... I onda se baciti na kuhanje ručka uz pomoć malih rukica... To je meni ova kolekcija, puna zraka i neba, prirodnih materijala, živosti, prozračnosti i nade... da će sutra drugačije biti – rekla je Ljupka, koja je odrasla na zagrebačkoj Knežiji. Tamo je i njena obitelj.

Foto: Jelena Balić

Mamina prijateljica Đurđica Kordić odvela ju je u jednu modnu agenciju na audiciju, no odbili su je. Za nekoliko dana pokucale su na vrata Midikenna. Tajna njihova uspjeha je u tome što svakom djetetu daju šansu, pa je tako i Ljupka dobila svoju. Otac Ljubo i mama Željka isprva nisu bili oduševljeni kćerinim izborom, no ipak su je odlučili podržati i pomoći joj. Već s 18 godina letjela je s jednog na drugi kraj zemaljske kugle.

Foto: Jelena Balić

Prvih godinu dana bavljenja manekenstvom, iako sa zavidnim uspjehom u drugim metropolama, u Parizu nije mogla dobiti posao i to zbog bizarnog razloga.

- Svi su joj u Parizu govorili da je „tres jolie“, odnosno da je prelijepa. Imali smo deset castinga na dan i ni jedan posao nije dobila – ispričao nam je svojedobno osnivač Midikenna Hamed Bangoura kojeg manekenka i danas zove „tata“ ili „crni deda“.

Foto: Jelena Balić

Svojeg supruga, Mihaela Mikića, Ljupka je upoznala kada je imala petnaest godina. Odmah su se zaljubili jedno u drugo. Unatoč tome što ju je posao vodio po cijelom svijetu, Ljupka i Mihael uspješno su održavali svoju vezu. Telefonima, mailovima i povremenim susretima. Par se vjenčao nakon šest godina veze 2006. godine u u Zagrebu.