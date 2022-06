Backstreet Boysi na koncertu u SAD-u imali su posebne goste

Foto: Youtube/Screenshot

Bend je trenutačno na turneji, a osim u Las Vegasu, najavili su nastupe i u Nashvilleu, Portlandu i Memphisu te Portugalu. Devedesetih godina nanizali su mnoge hitove, a jedan od najvećih je 'I Want It That Way'

Kultni boy bend The Backstreet Boys imao je posebne goste na koncertu u Los Angelesu. U jednom trenutku Nick Carter (42), Howie Dorough (48), AJ McLean (44), Brian Littrell (47) i Kevin Richardson (47) doveli su svoju djecu na pozornicu. POGLEDAJTE VIDEO: Nick Carter izašao je na pozornicu sa sinom Odinom i kćeri Saoirse. J McLeanu pridružile su se njegove kćeri Ava i Lyric. Bili su na pozornici i sinovi Howieja Dorougha, James i Holden te Kevina Richardsona, Mason i Maxwell. Djeca su sa svojim očevima pjevali njihov hit No Place, a obožavatelji su ih podržali ovacijama. Inače, bend je trenutačno na turneji, a osim u Las Vegasu, najavili su nastupe i u Nashvilleu, Portlandu i Memphisu te Portugalu. Devedesetih godina nanizali su mnoge hitove, a jedan od najvećih je 'I Want It That Way'. Izdali su ga 1999. godine u sklopu albuma 'Millenium'. Najčitaniji članci