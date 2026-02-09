Bad Bunny bez oštrih kritika o Trumpu na Super Bowlu: S njim plesali Pascal, Jessica Alba...

Bad Bunny oduševio je publiku tijekom Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa, priredivši obožavateljima NFL-a energičan, ali i emotivan nastup kojim je proslavio svoj rodni Portoriko.

Reper je užario atmosferu svojim velikim hitovima kao što su "Tití Me Preguntó," "Yo Perreo Sola" i "DtMF," dok su oko njega plesale zvijezde poput Cardi B, Jessice Albe, Karol G, Pedra Pascala, Alix Earle i Young Miko.

Emotivan nastup ispunjen simbolikom

Živahan nastup odao je počast svim aspektima bogate kulture Bad Bunnyja: plesu, hrani, igrama, pa čak i trajnim posljedicama uragana Maria. Čak je i Lady Gaga, koja je izvela verziju pjesme "Die with a Smile", koju inače izvodi s Brunom Marsom, nosila plavu boju portorikanske zastave, koja predstavlja borbu za slobodu i neovisnost. Također je nosila i službeni nacionalni cvijet tog teritorija, Flor de Maga.

Foto: Mike Blake

Još jedan gost iznenađenja, Ricky Martin, otpjevao je pjesmu "Lo Que Pasó a Hawaii". Bad Bunny je tijekom nastupa u rukama držao i loptu za američki nogomet na kojoj je pisalo: "Zajedno smo Amerika."

Foto: Mike Blake

Kako navodi People, Bad Bunny je izbjegao oštre političke poruke protiv Donalda Trumpa i njegove administracije, već je pozvao na zajedništvo. Tijekom nastupa, iza njega se na ekranu pojavila poruka 'Jedino što je jače od mržnje je ljubav'.

Podsjetimo, Bad Bunny je nedavno na dodjeli nagrada Grammy, u svom govoru oštri kritizirao Trumpa i ICE.

​- Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE van! - poručio je i zaradio ovacije publike.

Foto: DANIEL COLE

​- Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci. Mržnja postaje jača s još više mržnje. Jedina stvar koja je moćnija od mržnje jest ljubav. Zato, molim vas, moramo biti drugačiji. Ako se borimo, moramo to činiti s ljubavlju - rekao je tada.

Suze na konferenciji za medije

U četvrtak, Bad Bunny, rođen kao Benito Antonio Martínez Ocasio, najavio je svoj nastup na Super Bowlu 2026. tijekom konferencije za medije Apple Music Halftime Showa. U prostoriji punoj novinara, pitali su ga o osobi koja ga je podržavala prije nego što je "svijet saznao za njegovo ime", na što je on u suzama odao priznanje svojoj majci.

​- Moja mama, jer je vjerovala u mene, i ne govorim o glazbenoj karijeri, govorim o vremenu prije svega - objasnio je.

Foto: Carlos Barria

​- Vjerovala je u mene kao osobu, kao čovjeka. Vjerovala je u mene, u moje odluke, u moja mišljenja, u moj ukus, u moje izbore. Vjeruje u mene kao osobu, pametnog i talentiranog, i mislim da me to dovelo ovamo, znate? - rekao je.

​- Želim se samo zabaviti. Bit će to velika zabava... Ne želim otkrivati spojlere. Ljudi se trebaju brinuti samo o plesanju. Ne moraju čak ni učiti španjolski. Bolje je ako plešu, ali nema boljeg plesa od onog koji dolazi iz srca. Naravno, odaberite svoj tim na utakmici - dodao je.