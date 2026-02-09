Obavijesti

NASTUP U POLUVREMENU

Bad Bunny bez oštrih kritika o Trumpu na Super Bowlu: S njim plesali Pascal, Jessica Alba...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Bad Bunny bez oštrih kritika o Trumpu na Super Bowlu: S njim plesali Pascal, Jessica Alba...
Foto: Jeenah Moon

Iako su mnogi očekivali od Bad Bunnyja da će tijekom nastupa u poluvremenu Super Bowla kritizirati američkog predsjednika, glazbenik je pozvao na zajedništvo i poručio da je 'jedino ljubav jača od mržnje'

Bad Bunny oduševio je publiku tijekom Apple Music Super Bowl LX Halftime Showa, priredivši obožavateljima NFL-a energičan, ali i emotivan nastup kojim je proslavio svoj rodni Portoriko.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Carlos Barria

Reper je užario atmosferu svojim velikim hitovima kao što su "Tití Me Preguntó," "Yo Perreo Sola" i "DtMF," dok su oko njega plesale zvijezde poput Cardi B, Jessice Albe, Karol G, Pedra Pascala, Alix Earle i Young Miko.

Emotivan nastup ispunjen simbolikom

Živahan nastup odao je počast svim aspektima bogate kulture Bad Bunnyja: plesu, hrani, igrama, pa čak i trajnim posljedicama uragana Maria. Čak je i Lady Gaga, koja je izvela verziju pjesme "Die with a Smile", koju inače izvodi s Brunom Marsom, nosila plavu boju portorikanske zastave, koja predstavlja borbu za slobodu i neovisnost. Također je nosila i službeni nacionalni cvijet tog teritorija, Flor de Maga.

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Još jedan gost iznenađenja, Ricky Martin, otpjevao je pjesmu "Lo Que Pasó a Hawaii". Bad Bunny je tijekom nastupa u rukama držao i loptu za američki nogomet na kojoj je pisalo: "Zajedno smo Amerika."

NFL - Super Bowl LX - Half-Time Show - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Kako navodi People, Bad Bunny je izbjegao oštre političke poruke protiv Donalda Trumpa i njegove administracije, već je pozvao na zajedništvo. Tijekom nastupa, iza njega se na ekranu pojavila poruka 'Jedino što je jače od mržnje je ljubav'. 

GLASNI KRITIČARI TRUMPA VIDEO Green Day bez političkih poruka na Super Bowlu: Evo kako je izgledao njihov nastup
VIDEO Green Day bez političkih poruka na Super Bowlu: Evo kako je izgledao njihov nastup

Podsjetimo, Bad Bunny je nedavno na dodjeli nagrada Grammy, u svom govoru oštri kritizirao Trumpa i ICE. 

​- Prije nego što zahvalim Bogu, reći ću: ICE van! - poručio je i zaradio ovacije publike.

68th Annual Grammy Awards in Los Angeles
Foto: DANIEL COLE

​- Nismo divljaci, nismo životinje, nismo vanzemaljci. Mi smo ljudi i mi smo Amerikanci. Mržnja postaje jača s još više mržnje. Jedina stvar koja je moćnija od mržnje jest ljubav. Zato, molim vas, moramo biti drugačiji. Ako se borimo, moramo to činiti s ljubavlju - rekao je tada. 

Suze na konferenciji za medije

U četvrtak, Bad Bunny, rođen kao Benito Antonio Martínez Ocasio, najavio je svoj nastup na Super Bowlu 2026. tijekom konferencije za medije Apple Music Halftime Showa. U prostoriji punoj novinara, pitali su ga o osobi koja ga je podržavala prije nego što je "svijet saznao za njegovo ime", na što je on u suzama odao priznanje svojoj majci.

POPULARNI GLAZBENIK Cifra bi vas mogla šokirati! Evo koliko će Bad Bunny zaraditi od nastupa na Super Bowlu...
Cifra bi vas mogla šokirati! Evo koliko će Bad Bunny zaraditi od nastupa na Super Bowlu...

​- Moja mama, jer je vjerovala u mene, i ne govorim o glazbenoj karijeri, govorim o vremenu prije svega - objasnio je.

Bad Bunny holds halftime show press conference ahead of Sunday's performance at the Super Bowl LX in San Francisco
Foto: Carlos Barria

​- Vjerovala je u mene kao osobu, kao čovjeka. Vjerovala je u mene, u moje odluke, u moja mišljenja, u moj ukus, u moje izbore. Vjeruje u mene kao osobu, pametnog i talentiranog, i mislim da me to dovelo ovamo, znate? - rekao je. 

SPORTSKI SPEKTAKL FOTO Bez glamuroznih haljina i crvenog tepiha: Slavni su pratili Super Bowl, evo u čemu su bili
FOTO Bez glamuroznih haljina i crvenog tepiha: Slavni su pratili Super Bowl, evo u čemu su bili

​- Želim se samo zabaviti. Bit će to velika zabava... Ne želim otkrivati spojlere. Ljudi se trebaju brinuti samo o plesanju. Ne moraju čak ni učiti španjolski. Bolje je ako plešu, ali nema boljeg plesa od onog koji dolazi iz srca. Naravno, odaberite svoj tim na utakmici - dodao je.

