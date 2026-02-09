VIDEO Green Day bez političkih poruka na Super Bowlu: Evo kako je izgledao njihov nastup

Legendarni punk rock bend Green Day nastupio je na ceremoniji otvaranja Super Bowla LX, kojom su se slavile generacije najkorisnijih igrača (MVP) u povijesti Super Bowla, uključujući zvijezde poput Emmitta Smitha, Jerryja Ricea te Peytona i Elija Manninga. Bend se tako vratio u svoju rodnu Kaliforniju i zasvirao na stadionu Levi's u Santa Clari.

POGLEDAJTE VIDEO: Nastup Green Daya na Super Bowlu

Svirka bez političkih poruka

Grupa, koju čine pjevač i gitarist Billie Joe Armstrong, basist Mike Dirnt i bubnjar Tré Cool, svoj je nastup započela hitom "Holiday", a uslijedili su "Boulevard of Broken Dreams" i "American Idiot". Mnogi su očekivali da će bend iskoristiti priliku za politički komentar, pogotovo tijekom izvođenja pjesama "Holiday" i "American Idiot", s obzirom na njihovu dugu povijest kritiziranja bivšeg i sadašnjeg predsjednika Donalda Trumpa i njegove politike. Međutim, Green Day je ovog puta iznenadio i suzdržao se od bilo kakvih izravnih političkih poruka, navodi Page Six.

Foto: Mike Blake

Vijest da će Green Day nastupiti na Super Bowlu NFL je objavio još 18. siječnja, a bend nije krio svoje uzbuđenje.

"Super smo nabrijani što otvaramo Super Bowl 60 upravo u našem dvorištu", izjavio je 53-godišnji Armstrong u priopćenju za medije. "Počašćeni smo što možemo pozdraviti MVP-jeve koji su oblikovali ovu igru i otvoriti večer za obožavatelje diljem svijeta. Zabavimo se! Budimo glasni!"

Bend poznat po kritiziranju Trumpa

Frontmen benda Billie Joe Armstrong godinama vrlo je glasan kritičar Trumpa. Nedavno je izrazio podršku prosvjednicima protiv deportacije u Minnesoti.

Foto: Carlos Barria

​- Ja nisam dio seljačke agende. Nisam dio MAGA agende - poručio je tada.

Mjesecima ranije, na festivalu Rock Werchter 4. srpnja 2025., pjevač je poveo skandiranje protiv Trumpa. Usred izvođenja pjesme "Holiday", potaknuo je publiku da viče "J***š Donalda Trumpa", a promijenio je i stihove u pjesmi "American Idiot", pjevajući: "Nisam dio MAGA agende". Na Super Bowlu su taj dio pjesme u potpunosti preskočili.