NEZGODA

Bad Bunny pao na pozornici, a njegova reakcija postala hit!

Piše Nadia Reškovac,
Bad Bunny pao na pozornici, a njegova reakcija postala hit!
13
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Bad Bunny doživio je pad usred koncerta u Mexico Cityju, ali publika je pokazala nevjerojatnu odanost - nastavili su pjevati umjesto njega sve dok se nije pridigao i nastavio show kao pravi profesionalac

Reggaeton superzvijezda Bad Bunny doživio je neugodan pad usred koncerta u Mexico Cityju - ali njegovi fanovi su 'uskočili' u pomoć. Dok je izvodio hit 'Efecto' glazbenik se poskliznuo i pao na pozornicu, što su odmah zabilježili brojni mobiteli u publici.

@latinus_us Bad Bunny sufrió una caída durante su primer concierto en la Ciudad de México. #Latinus #InformaciónParaTi ♬ original sound - Latinus

Nekoliko trenutaka ostao je sjediti na podu, vidno iznenađen, ali publika nije dopustila da koncert stane. Tisuće glasova nastavile su pjevati pjesmu umjesto njega, držeći atmosferu na vrhuncu sve dok se Bad Bunny nije pridigao na noge.

Premiere of the film "Happy Gilmore 2" in New York
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Kad se napokon uspravio, uz smiješak je nastavio pjevati i zahvalio se meksičkoj publici na podršci.

- Mexico City, vi ste najbolji! - poručio je, praćen ovacijama.

Premiere of the film "Happy Gilmore 2" in New York
Foto: Kylie Cooper/REUTERS

Bad Bunny će uskoro preuzeti najveću pozornicu na svijetu - Super Bowl Show, 8. veljače 2026. Podsjetimo, njegova je uloga potvrđena još u rujnu, a glazbenik je tada objavio video na Instagramu u kojem sjedi na stativi gola, noseći slamnati šešir, dok valovi udaraju iza njega. Uz to je kratko poručio: 'Super Bowl LX. Bay Area. 2026.'

Kasnije je na X-u pojasnio da će Super Bowl biti njegova jedina američka 'stanica', jer je odlučio preskočiti SAD na svojoj Debí Tirar Más Fotos turneji, zbog, kako je rekao, oštrijih mjera imigracijske politike pod Donaldom Trumpom.

'NIJE DOSLJEDAN' Tko je Bad Bunny? Pokorio je svijet glazbom, ali nastup na Super Bowlu mu neki zamjeraju
Tko je Bad Bunny? Pokorio je svijet glazbom, ali nastup na Super Bowlu mu neki zamjeraju

Naravno, njegov izbor za poluvrijeme Super Bowla izazvao je kritike pojedinih konzervativaca - ponajviše zato što pjeva isključivo na španjolskom. No Bad Bunny je to već odavno pretvorio u šalu.

Puerto Rican Day Parade 2022
Foto: Giada Papini Rampelotto/EuropaNewswire

Tijekom vođenja Saturday Night Livea, u zabavnom skeču 'zahvalio' je Fox Newsu, gdje su spojene snimke voditelja izgledale kao da govore: 'Bad Bunny je moj omiljeni glazbenik i trebao bi biti sljedeći predsjednik.'

NAPOKON OTKRILI Poznato tko će nastupiti 2026. na poluvremenu Super Bowla!
Poznato tko će nastupiti 2026. na poluvremenu Super Bowla!

- Uzbuđen sam i sretan - rekao je tada i dodao da zna da su sretni i ljudi diljem svijeta koji vole njegovu glazbu.

- Pogotovo svi Latinoamerikanci u SAD-u koji su godinama otvarali vrata. Ovo nije samo moj uspjeh, ovo je uspjeh svih nas - poručio je na španjolskom. 

Monolog je završio uz smiješak: 'Ako niste razumjeli što sam rekao… imate četiri mjeseca da naučite.'

Bad Bunny je, čini se, pao - ali je ustao jači nego ikad. A publika? Nije ga pustila ni sekunde.

