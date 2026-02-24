BAFTA-in sudac dao ostavku zbog skandala s rasističkom uvredom na dodjeli nagrada

Sudac Bafte Jonte Richardson dao je ostavku zbog, kako kaže, "potpuno neoprostivog" postupanja akademije sa skandalom koji je uključivao rasističku uvredu na ovogodišnjoj ceremoniji. Richardson, inače redatelj, bio je član žirija u kategoriji za nadolazeće talente, piše Daily Mail.

Otkrio je da se povlači s te uloge nakon kontroverze koja je obilježila događaj u nedjelju navečer, 22. veljače. Naime, aktivist za podizanje svijesti o Touretteovom sindromu, John Davidson, izviknuo je riječ na N dok su zvijezde filma "Sinners", Delroy Lindo i Michael B. Jordan, bili na pozornici kako bi uručili nagradu za posebne vizualne efekte.

U izjavi objavljenoj na LinkedInu, Richardson je napisao: "Nakon dugog preispitivanja, osjećam se prisiljenim povući se iz Baftinog žirija za nadolazeće talente. Postupanje organizacije s nesretnim incidentom koji je uključivao riječ na N zbog Touretteovog sindroma sinoć na dodjeli nagrada bilo je potpuno neoprostivo."

"Ne mogu i neću pridonositi svojim vremenom, energijom i stručnošću organizaciji koja je opetovano propustila zaštititi dostojanstvo svojih crnih gostiju, članova i crnačke kreativne zajednice. Ovo je posebno žalosno s obzirom na to da se ovogodišnja generacija može pohvaliti nekim nevjerojatnim crnim talentima, posebno jednom od mojih najdražih serija iz 2025. godine, 'Just Act Normal'."

"Međutim, kada organizacija poput Bafte, s vlastitom dugom poviješću sustavnog rasizma, odbije priznati štetu nanesenu i crnačkoj i zajednici osoba s invaliditetom te ponuditi odgovarajuću ispriku, ostanak bi bio jednak odobravanju takvog ponašanja", nastavio je.

"Nadam se da će vodstvo Bafte shvatiti štetu koju su oni i BBC prouzročili te poduzeti potrebne korake kako bi osigurali da njihovo produkcijsko osoblje bude dovoljno inkluzivno da spriječi ovakav problem u budućnosti."

Richardson je svoju izjavu objavio prije nego što se oglasio i sam Davidson, čija je životna borba s Touretteovim sindromom inspirirala film "I Swear", koji je osvojio nagradu Bafta. Davidson je poručio da je "duboko postiđen".

U priopćenju je objasnio: "Želio bih zahvaliti Bafti i svima uključenima u dodjelu nagrada na podršci, razumijevanju i pozivu da prisustvujem prijenosu. Cijenio sam najavu u dvorani prije početka snimanja, koja je upozorila sve da su moji tikovi nevoljni i da nisu odraz mojih osobnih uvjerenja."

"Ohrabrio me pljesak koji je uslijedio nakon te najave i osjećao sam se dobrodošlo i shvaćeno u okruženju koje bi za mene inače bilo nemoguće. Uz najavu Alana Cumminga, BBC-ja i Bafte, mogu samo dodati da sam duboko postiđen, i uvijek sam bio, ako netko smatra moje nevoljne tikove namjernima ili da nose bilo kakvo značenje", stoji u priopćenju.

"Sudjelovao sam kako bih proslavio film o mom životu, 'I Swear', koji više od bilo kojeg filma ili TV dokumentarca objašnjava podrijetlo, stanje, osobine i manifestacije Touretteovog sindroma. Proveo sam život pokušavajući podržati i osnažiti zajednicu oboljelih od Touretteovog sindroma te podučavati empatiji, ljubaznosti i razumijevanju od strane drugih, i nastavit ću to činiti. Odlučio sam napustiti dvoranu rano tijekom ceremonije jer sam bio svjestan neugode koju su moji tikovi uzrokovali."

BBC nije uspio urediti rasističku uvredu iz svog prijenosa i ispričao se za "svu nanesenu uvredu".

Šefovi Bafte također su se ispričali. "Na dodjeli filmskih nagrada Bafta naši su gosti čuli vrlo uvredljiv jezik koji nosi neusporedivu traumu i bol za mnoge. Želimo priznati štetu koju je to prouzročilo, pozabaviti se onim što se dogodilo i svima se ispričati", naveli su.

"Jedan od naših gostiju, John Davidson, ima Touretteov sindrom i posvetio je svoj život edukaciji i kampanjama za bolje razumijevanje ovog stanja. Touretteov sindrom uzrokuje nevoljne verbalne tikove nad kojima pojedinac nema kontrolu. Takvi tikovi ni na koji način nisu odraz uvjerenja pojedinca i nisu namjerni."

U izjavi je dodano: "Dužnost brige prema svim našim gostima shvaćamo vrlo ozbiljno i polazimo s pozicije inkluzije. Poduzeli smo mjere kako bismo prisutne upoznali s tikovima, najavljujući publici prije početka ceremonije, i tijekom nje, da je John u prostoriji i da bi mogli čuti snažan jezik, nevoljne zvukove ili pokrete tijekom ceremonije. Rano u ceremoniji, glasan tik u obliku duboko uvredljivog izraza čuli su mnogi u prostoriji. Michael B. Jordan i Delroy Lindo bili su tada na pozornici i bezrezervno se ispričavamo njima i svima pogođenima. Željeli bismo zahvaliti Michaelu i Delroyu na njihovom nevjerojatnom dostojanstvu i profesionalnosti."

