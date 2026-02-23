Vrijeđanje i psovke na dodjeli nagrade BAFTA: Aktivist otišao s dodjele, voditelj sve objasnio...

Sinoćnja dodjela Britanske akademije filmskih nagrada (BAFTA) doživjela je neočekivanu pauzu kada je voditelj Alan Cummings prekinuo svoje šale kako bi publici dao pojašnjenje o događajima u dvorani.

Dok su glumci Michael B. Jordan i Delory Lingo bili na pozornici kako bi uručili nagradu za najbolje vizualne efekte, iz publike se začuo John Davidson kako izvikuje uvrede. Aktivist za podizanje svijesti o Touretteovom sindromu tijekom ceremonije je također izvikivao psovke poput "začepi je**nu gubicu" i "j**i se". Nakon ispada s rasnom uvredom, koji su korisnici snimili i čiji je isječak objavljen na internetu, Davidson je napustio dodjelu nagrada.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Ovaj 54-godišnjak poslužio je kao inspiracija za novi film "I Swear", koji prikazuje mladog Škota koji se bori s ovim poremećajem. Touretteov sindrom dijagnosticiran mu je u dobi od 25 godina, a njegovi simptomi uključuju tikove i nekontrolirane ispade koji često sadrže psovanje.

Čini se da je Davidson tijekom druge polovice ceremonije napustio dvoranu Royal Festival Hall u Londonu, nakon čega se ispadi više nisu čuli.

Kako izvještava Variety, pretpostavlja se da je aktivist otišao samoinicijativno te da ga BAFTA nije zamolila da napusti događaj. Izvor je za medij izjavio da je bio "pozvani gost" i da ni pod kojim okolnostima od Davidsona ne bi tražili da napusti ceremoniju dodjele nagrada.

Voditelj sve objasnio publici

Cummings je publici dao pojašnjenje i ispriku zbog uvreda koje su se čule.

​- Možda ste primijetili neke teške riječi u pozadini. To može biti dio načina na koji se Touretteov sindrom manifestira kod nekih ljudi, kao što i film istražuje to iskustvo. Hvala vam na razumijevanju i pomoći u stvaranju prostora poštovanja za sve - kazao je.

Kasnije je objavio i dodatnu izjavu kako bi sve pojasnio.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

​- Touretteov sindrom je invaliditet, a tikovi koje ste večeras čuli su nevoljni, što znači da osoba koja ima Touretteov sindrom nema kontrolu nad svojim jezikom. Ispričavamo se ako ste večeras bili uvrijeđeni - poručio je.

Davidsona su također predstavili publici prije početka ceremonije, kada je voditelj programa rekao: "Želio bih pozdraviti Johna Davidsona iz jednog od naših nominiranih filmova 'I Swear'. John ima Touretteov sindrom pa vas molim da budete svjesni da biste tijekom ceremonije mogli čuti neke nevoljne zvukove ili pokrete."

Robert Aramayo: 'On je izvanredan čovjek'

Robert Aramayo, koji glumi Davidsona u filmu, pobijedio je favorite poput Timothéea Chalameta i Leonarda DiCaprija te osvojio nagradu BAFTA za najboljeg glumca, kao i za najboljeg novog glumca.

Foto: Suzanne Plunkett

​- Iskreno, ne mogu vjerovati da sam osvojio ovu nagradu - rekao je 33-godišnjak rođen u Hullu, a tijekom govora za nagradu za zvijezdu u usponu dodao je:

​- John Davidson je najizvanredniji čovjek kojeg sam ikad upoznao. Toliko je otvoren u pogledu edukacije i vjeruje da još uvijek trebamo naučiti mnogo više o Touretteovom sindromu. Posebno želim reći da je za ljude koji žive s Touretteovim sindromom okolina ta koja pomaže definirati njihovo iskustvo, stoga, da citiram film: "Trebaju podršku i razumijevanje."