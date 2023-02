Bahata Saša ostaje u 'Braku': Volim kamere. Baš me briga za Bojana. Znam ga nekoliko dana

Ušao sam u ovo bez ikakvih očekivanja, trebali smo se prijateljski družiti u svemu ovome, rekao je Bojan Mrđenović u showu 'Brak na prvu'. Nakon isječka drame koja se odvijala među njima od vjenčanja Bojana i Saše Đorić do danas, eksperte je zanimalo kako je Bojan sve to doživio. On je objasnio da nikad nije ni tražio od Saše bilo kakvu emotivnu komponentu jer se došao u show prijateljski družiti i doživjeti nešto novo. Ekspertica Iva primijetila je kako Saša djeluje jako ljutito, a s njom su se složili i Nelly i Boris.

Foto: RTL

- U vanjskom svijetu nemam muške prijatelje s kojima sam bliska i za mene obavljanje tih zadataka i druženje tog tipa nije realno između muškarca i žene. Sa svojim prijateljima ne pijem vino na terasi prije spavanja, sa svojim prijateljima - i ženskim, a ne muškim, nisam 24/7. Tako da, znam da je ovo eksperiment, ali što je mnogo, mnogo je - opravdavala se Saša.

- Toliko bahat i nepristupačan način, svi smo mi okretali očima - komentirala je Lorena.

Foto: RTL

Eksperti su pokušali razumjeti Sašu i njezine emocije, pokušali joj pomoći kako da joj bude ugodnije, a Saša je dodala da može prihvatiti druženje s nekim parom ili odlazak u kazalište.

- Saša ima promjene raspoloženja i nekakve svoje filmove u glavi, svoje ideje i teško je s tim, a kamoli protiv toga - rekao je Bojan dok Boris smatra kako Saši treba jedna duboka emocionalna povezanost.

- Mora se prvo osjećati dobro da bi bilo što mogao napraviti. Njoj treba duboka emocionalna povezanost. Da druga strana vidi pravu Sašu iznutra i dozvoli joj da bude svoja - dodao je.

- Pored njega nisam uspjela biti svoja, nego sam uspjela biti najgora verzija sebe - rekla je Saša da bi potom rekla kako se

ona i Boris uopće nisu razumjeli.

Dario je komentirao kako se činilo kao da mrzi Bojana. 'Ispljuvala ga je, bilo mi je bezveze sve što je rekla, kao da ga mrzi.'

- Nemam se volju objašnjavati, a za mene uputstvo za upotrebu ne postoji - nastavila je Saša.

Foto: RTL

Eksperti su željeli da malo misli i na tuđe osjećaje, no Saša je to kategorički odbijala, govoreći kako je briga za nekoga koga je upoznala prije tri dana, no ipak je prihvatila da Bojan i ona imaju drukčiji pogled na svijet. Saša je još jednom ponovila

kako je u show došla da bi upoznala sebe. 'Došla sam vidjela kako to funkcionira ispred i iza kamera jer jako volim medije, interesantno mi je to', rekla je Saša pa dodala:

- I pokušala sam sebe uvjeriti da sam došla zbog ljubavi.

Foto: RTL

Unatoč svemu, ipak su odlučili pružiti priliku za izgradnju prijateljskog odnosa te su oboje napisali da ostaju. Kandidati su se veoma iznenadili jer su oboje, unatoč cijeloj drami odlučili ostati. 'Ostajem, smislit ćemo nešto', napisala je Saša, a i Bojan je napisao da ostaje.

- Bila sam prilično sigurna da će ostati. To je osoba koja traži medijski prostor i pažnju i da to želi. Voli te kamere više od ičega! - komentirala je Lorena.

Foto: RTL

- Od prvog dana govorim da sam se došao staviti u neuobičajenu situaciju i ostat ću koliko god mogu - rekao je Bojan zašto je ostao. Svoj razlog je dala i Saša: 'Ja od prvog trenutka sam rekla da sam došla upoznati sebe, želim biti uz ljude kao što ste vi, iskoristiti i taj dio sociološkog eksperimenta, volim medije i želim zbog svog razvoja biti tu i interesantno mi je biti s drugim parovima.'

