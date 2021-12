Bahra Zahirović poznata je gledateljima iz showa 'Ljubav je na selu', a ovaj put se vratila pred kamere kako bi se pet muškaraca okušalo u osvajanju njezinog srca. Bahra je objasnila da će u showu pokazati pravu sebe, a podijelila je i nekoliko ljubavnih savjeta za mlade.

- Od mene možete očekivati moje stavove, malo ćete bolje upoznati moj karakter i kako se treba pravilno postaviti u situaciji koja vam ne odgovara - rekla je Bahra za RTL.

- Vidjet ćete što mi sve odgovara, a što ne, to je do mojeg čvrstog karaktera. Bahra k'o Bahra.

Kako kaže, važno je prepoznati one koji se možda lažno predstavljaju i vidjeti kakvi su zapravo.

- Jedan kandidat me izveo na piknik, naravno da mi se dopalo kad se netko iskaže i pokaže da je džentlmen, iako to nije dovoljno. Treba dobro popričati s nekim i vidjeti je li to samo prikrivena slika i ima li ispod toga maska. Svi trebamo znati dobro ispitati te prave maske.

Bahra je mladim djevojkama dala ljubavni savjet:

- Ja vam dajem savjet, pogotovo vama mlađim djevojkama i muškarcima koji ste kako treba. Trebate naučiti kako se treba ponašati i kad pokazati zube i kad nešto spriječiti ako treba. Djevojke, nemojte biti izazov prema muškarcima po pitanju bezobrazluka i alkohola ni nemojte biti previše dominantne, ali nemojte na sebe dati. Budite žene čvrstog karaktera!

U hrvatskoj inačici showa 'Pet frajera tjedno' Bahra će pokušati pronaći ljubav s pet muškaraca u tjedan dana.