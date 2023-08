Bahra se vraća u 'Ljubav je na selu': 'Nakon krštenja, fali mi još samo sakrament ženidbe!'

Najdugovječniji reality show u Hrvata vraća se ove jeseni na televizijske ekrane! Stiže 16. sezona showa 'Ljubav je na selu' koja prati kandidate u potrazi za pravom ljubavlju. Potraga ih vodi gradovima i selima diljem Lijepe Naše, a kroz avanture ih prati voditeljica Anita Martinović.

POGLEDAJTE VIDEO:

Uzbuđenje uoči 16. sezone Anita ne krije, posebno stoga što u show ponovno stiže i veteranka Bahra Zahirović.

Foto: RTL

Bahra Zahirović u showu će se naći četvrti put, a najviše se nada, ako se i ne zaljubi, da zasnuje nova, lijepa prijateljstva.

Foto: RTL

- Ovo je moja četvrta sezona showa 'Ljubav je na selu'. Moram biti jako iskrena i reći da se nadam dobrom provodu sa svojim curama kod našeg farmera. Ne očekujem previše, dok ide - ide! Na prijavu četvrti put nagovorile su me dvije prijateljice. Volim televizijska snimanja, dobru atmosferu na setu, obožavam biti na snimanjima pa sam donijela takvu odluku i prijavila se ponovno - otkriva Bahra.

Budući da su farmeri predstavljeni, zvijezda showa 'Ljubav je na selu' zna kod koga želi boraviti.

Foto: RTL

- Prijavila sam se baš kod njega jer mi se svidio dok sam gledala njegovu suštinu života. Ne moramo doživjeti vječnu ljubav, možemo ostaviti dobar dojam i ostati i dobri prijatelji. Privukla me njegova pozitiva prema životu, a ostalo kako bude, vidjet ćemo. Činio mi se dobrom osobom i to me privuklo da ga upoznam, njega i njegove načine života, da upoznam sve njegovo, imanje, farmu... Nadam se lijepom druženju - rekla je Zahirović i dodala da se nada kako će se dobro slagati i sa svojim kolegicama na farmi.

Foto: RTL

Bahra je imala veliku životnu prekretnicu - krstila se!

- Zadovoljna sam kako je prošlo krštenje, dulje sam to priželjkivala i morala sam donijeti čvrstu odluku. Nakon što sam donijela tu odluku, prošla sam vjeronauk, zadovoljila dobrom ocjenom i dobila sve sakramente - ispričala je Bahra i našalila se

da joj nedostaje još samo sakrament ženidbe.

- Iskreno da vam kažem, pravu je ljubav teško pronaći. Nije samo do muškaraca - i do žena je. Volim uredne, pedantne muškarce koji drže do sebe i imaju karakter i stav. Ne smiju podcjenjivati žene i moraju imati dobar stav te biti i psihički jaki. Takav

muškarac može stvoriti zajednički život i prijateljstvo - zaključila je legendarna Bahra.