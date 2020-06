Bajaga nakon više od 30 godina nastupa u Šibeniku ovog ljeta

Nastup Bajage & Instruktora na rasporedu je u petak, 24. srpnja i to na prostoru bivše vojarne Bribirskih knezova, lokaciji na kojoj se tri godine održavao Terraneo festival. Bajaga u Šibeniku nije svirao od 1989. godine.

<p>Bajaga ipak nastupa ovog ljeta u Šibeniku, vijest je to koju su danas objavili iz organizacije Regius festivala. Iako najavljen još u veljači, sudbina velikog koncerta popularne rock grupe bila je upitna zbog epidemije virusa Covid-19. Popuštanjem mjera opreza i dopuštanjem javnih okupljanja, Šibenčani će tako ove godine izgleda dobiti koncert ljeta u svom gradu.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO O BAJAGI:</strong></p><p>- Nažalost zbog ludila oko korone, slavljeničko jubilarno deseto izdanje Regius festivala prebačeno je na ljeto 2021. Bez obzira na to, odlučili smo da duh Regiusa živi i ove godine, tako da ćemo organizirati veliki samostalni koncert Bajage ovog ljeta u Šibeniku kojeg čekamo više od 30 godina - stoji u priopćenju iz šibenske PARK organizacije.</p><p>Nastup Bajage & Instruktora realizira se pod brendom Regius mini break, a na rasporedu je u petak, 24. srpnja i to na prostoru bivše vojarne Bribirskih knezova, lokaciji na kojoj se tri godine održavao Terraneo festival. Bajaga u Šibeniku nije svirao od 1989. godine.</p><p>Nakon razlaza s Ribljom Čorbom početkom 80-ih, Bajaga se upustio u solo karijeru debi albumom „Pozitivna geografija“. Nakon toga su uslijedila sad već kultna izdanja „Sa druge strane jastuka“, „Jahači magle“, „Prodavnica tajni“, „Neka svemir čuje nemir“ na kojima se nalaze megahitovi poput „Tišina, „Zažmuri“, „Tamara“, „Život je nekad siv, nekad žut“, „Dvadeseti vek“, „Plavi safir“. Bajaga & Instruktori uspjeli su tijekom gotovo 40 godine bogate karijere zadržati autentičnost, a istodobno zvučati bezvremenski pa se s njihovim pjesmama mogu poistovjetiti starije i mlađe generacije.</p>