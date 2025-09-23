Obavijesti

Show

Komentari 0
UOČI KONCERTA 27. RUJNA

Bajaga: Osijek je rokerski grad i zato se uvijek rado vraćamo...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Bajaga: Osijek je rokerski grad i zato se uvijek rado vraćamo...
3
Foto: MARKO EDGE

Svirao sam u Osijeku u svim dvoranama, još 80-ih smo dolazili… Iz Osijeka su potekle neke poznate rock grupe koje sam i ja slušao kao klinac, od Dinamita pa nadalje, rekao je Momčilo Bajagić Bajaga

Jedan od najpoznatijih bendova regije, Bajaga i Instruktori, 27. rujna dolazi u Osijek, gdje će održati koncert u dvorani Gradski vrt.

- Nismo svirali u Osijeku otkako je počela korona i s velikim nestrpljenjem čekamo da ponovno dođemo. Jedan od najboljih koncerata s te turneje prije korone bio je upravo ovdje, radi atmosfere koja je vladala - rekao je frontmen benda Momčilo Bajagić Bajaga, te dodao kako ga uz Osijek vežu brojne uspomene.

IPAK PJEVAO Bajaga je sinoć ipak pjevao u Dugom Selu, nikakvi prosvjedi nisu ga zaustavili i bilo je puno
Bajaga je sinoć ipak pjevao u Dugom Selu, nikakvi prosvjedi nisu ga zaustavili i bilo je puno

- Publika je rokerska, a i grad je rokerski, zato uvijek volimo doći. Svirao sam u Osijeku u svim dvoranama, još 80-ih smo dolazili… Iz Osijeka su potekle neke poznate rock grupe koje sam i ja slušao kao klinac, od Dinamita pa nadalje. Zato nam je uvijek posebno drago vratiti se ovdje i održati koncert - zaključio je Bajaga.

Foto: MARKO EDGE

Nakon prošlogodišnje velike slavljeničke turneje s više od 40 koncerata kojom su obilježili 40 godina postojanja, bend će ove godine nastupati u tek nekoliko gradova, među njima i Osijek, gdje ih publika željno iščekuje.

PROMO Gipsy Kings, Urban, S.A.R.S., Bajaga… Besplatni koncerti zbog kojih idemo na Špancirfest
Gipsy Kings, Urban, S.A.R.S., Bajaga… Besplatni koncerti zbog kojih idemo na Špancirfest

Momčilo Bajagić Bajaga osnovao je bend 1984., a od tada do danas Bajaga i Instruktori nisu prestajali s radom, što ih čini jednim od rijetkih sastava na ovim prostorima s neprekinutim glazbenim kontinuitetom kroz četiri desetljeća. Prvi nastup imali su u tadašnjem zagrebačkom Kulušiću, a nakon toga su ispisali glazbenu povijest regije.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb
Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svojim pjesmama poput 'Plavi safir', 'Moji drugovi', 'Zažmuri', '220 u voltima', 'Ti se ljubiš' i mnogim drugima, bend je izgradio prepoznatljiv zvuk koji spaja rock, pop i nježne balade. Njihovi koncerti uvijek su posebna prilika na kojoj se susreću generacije, od onih koji su odrasli uz prve albume do mlađe publike koja tek otkriva bezvremenske hitove.

ODUŠEVIO PUBLIKU FOTO Nakon otkazanih nastupa u Sisku i Solinu, Bajaga održao koncert u Puli. Evo kako je bilo
FOTO Nakon otkazanih nastupa u Sisku i Solinu, Bajaga održao koncert u Puli. Evo kako je bilo

Do danas su objavili 13 studijskih albuma, a nedavno je u Beogradu predstavljena i monografija Bajaginih pjesama, koja sadrži više od 160 stihova i fotografija te dokumentira stvaralački put jednog od najznačajnijih glazbenika regije.

Ulaznice za koncert u Osijeku dostupne su putem sustava Eventim.hr.

Zagreb: Pjeva? Mom?ilo Bajagi? Bajaga
Zagreb: Pjeva? Mom?ilo Bajagi? Bajaga | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'
EVO KAKO SE MIJENJAO

Ervin iz Big Brothera danas je neprepoznatljiv! 'Malo tko ima 165 kilograma i ovako izgleda'

Prije 10 godina publika ga je gledala u reality showu u kojem je prvo ljubio Splićanku Steffani Banić, a Riječanka Barbara Šegetin nije mu uzvratila osjećaje
Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala
OD CIFRE BOLI GLAVA...

Šuput je priredila rođendanski spektakl, a evo koliko je za njega prema AI-u iskeširala

Pjevačica je svoj 46. rođendan proslavila u zagrebačkom Botanistu, okružena morem cvijeća i lusterima pod vedrim nebom. A na kraju večeri svi su imali isto pitanje, koliko takva bajka stoji?
Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality
EKSKLUZIVNO O ŽIVOTU NAKON SHOWA

Ervin iz 'Big Brothera' nam je otkrio: Zbog ozljede imam 165 kilograma i opet bih u reality

Prošlo je desetljeće od regionalnog ‘Big Brothera’, a mnogi i dalje pamte Ervina Mujakovića, koji je u međuvremenu došao do 165 kilograma

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025