Bajaga: Osijek je rokerski grad i zato se uvijek rado vraćamo...

Jedan od najpoznatijih bendova regije, Bajaga i Instruktori, 27. rujna dolazi u Osijek, gdje će održati koncert u dvorani Gradski vrt.

- Nismo svirali u Osijeku otkako je počela korona i s velikim nestrpljenjem čekamo da ponovno dođemo. Jedan od najboljih koncerata s te turneje prije korone bio je upravo ovdje, radi atmosfere koja je vladala - rekao je frontmen benda Momčilo Bajagić Bajaga, te dodao kako ga uz Osijek vežu brojne uspomene.

- Publika je rokerska, a i grad je rokerski, zato uvijek volimo doći. Svirao sam u Osijeku u svim dvoranama, još 80-ih smo dolazili… Iz Osijeka su potekle neke poznate rock grupe koje sam i ja slušao kao klinac, od Dinamita pa nadalje. Zato nam je uvijek posebno drago vratiti se ovdje i održati koncert - zaključio je Bajaga.

Foto: MARKO EDGE

Nakon prošlogodišnje velike slavljeničke turneje s više od 40 koncerata kojom su obilježili 40 godina postojanja, bend će ove godine nastupati u tek nekoliko gradova, među njima i Osijek, gdje ih publika željno iščekuje.

Momčilo Bajagić Bajaga osnovao je bend 1984., a od tada do danas Bajaga i Instruktori nisu prestajali s radom, što ih čini jednim od rijetkih sastava na ovim prostorima s neprekinutim glazbenim kontinuitetom kroz četiri desetljeća. Prvi nastup imali su u tadašnjem zagrebačkom Kulušiću, a nakon toga su ispisali glazbenu povijest regije.

Koncert Bajage u Areni ZAgreb | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Svojim pjesmama poput 'Plavi safir', 'Moji drugovi', 'Zažmuri', '220 u voltima', 'Ti se ljubiš' i mnogim drugima, bend je izgradio prepoznatljiv zvuk koji spaja rock, pop i nježne balade. Njihovi koncerti uvijek su posebna prilika na kojoj se susreću generacije, od onih koji su odrasli uz prve albume do mlađe publike koja tek otkriva bezvremenske hitove.

Do danas su objavili 13 studijskih albuma, a nedavno je u Beogradu predstavljena i monografija Bajaginih pjesama, koja sadrži više od 160 stihova i fotografija te dokumentira stvaralački put jednog od najznačajnijih glazbenika regije.

Ulaznice za koncert u Osijeku dostupne su putem sustava Eventim.hr.

Zagreb: Pjeva? Mom?ilo Bajagi? Bajaga | Foto: Neva Zganec/PIXSELL