'Savršeni' Šime i Miloš otkrili u kakvim su odnosima sa svojim odabranicama: 'Nije išlo...'

Show 'Gospodin Savršeni' već je danima tema razgovora u Hrvatskoj, pa čak i nakon što je završila četvrta sezona. Šime Elez i Miloš Mićović gostovali su u RTL Direktu te odgovorili na sva 'goruća' pitanja, poput 'Zašto je Šime odabrao Vanju, a Miloš Maidu i jesu li uopće i dalje skupa?' ili 'Zašto Šime nije mogao normalno odgovoriti kada mu je rođendan?'.

Šime je svoju posljednju ružu dao Vanji.

- Nismo zajedno. Probali smo, ali nije išlo. Vidjeli smo ne ide pa eto - kraj priče - izjavio je Splićanin Šime u RTL Direktu.

Beograđanin je u velikoj završnici odabrao Maidu.

- Pa jednostavno već sljedeći dan je došlo do nekih promjena u ponašanju. Prestanak, nestanak komunikacije totalni, a ja nisam netko tko stvari forsira. Nikoga ne treba vući za rukav i prosto ako ne postoji volja za komunikaciju i rješavanje situacije, ne treba forsirati - objasnio je Miloš, te dodao kako nije pomislio da je pogriješio u svom odabiru: " Ja ne razmišljam o tome, jednostavno uradio sam u tom trenutku kako sam mislio da treba, kako sam osjećao. Imao sam te emocije i to je to. Ne mogu sad vratiti vrijeme nazad".

Foto: Screenshot RTL

Jedan od viralnih trenutaka ove sezone bio je onaj kad je Laura Prgomet, prva djevojka koju je Šime poljubio u showu, pitala koji mu je datum rođenja. No on joj nije odgovorio. Sada je otkrio i zašto.

Foto: RTL

- Meni se u tom momentu činilo da me pita to radi horoskopa. A ja sam mislio - ajmo se upoznati kao ljudi ili dvije osobnosti. Ti upoznaj mene, ja ću tebe. Pa ćemo vidjeti možemo li ili ne možemo. A ne to - ti si to i to po horoskopu, a ja ovo i ono.. - objasnio je.

A po čemu su nesavršeni?

- Po mnogo čemu…Svjestan sam da imam mana i nitko od nas nije savršen. I sam taj naziv Gospodin Savršeni previše toga nosi. Malo je i teret, moraš i nakon showa pazit malo na neke stvari... - rekao je Šime.

- Ima sigurno tu milijun mana. Volim da planem i neke stvari ponekad uradim onako ishitreno. Tko god je gledao sa strane sigurno je pronašao nešto - nadovezao se Miloš.