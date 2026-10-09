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SMETALA MU SLAVA

Bare nije volio jedan od svojih najvećih hitova: Govorio je da mu je donio brojne probleme

Piše 24sata,
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Bare nije volio jedan od svojih najvećih hitova: Govorio je da mu je donio brojne probleme
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storyeditor/2023-12-28/PXL_131223_107402001.jpg | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL/
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Imao je osjećaj da postaje dio estrade s kojom se nije poistovjećivao, pa ga je to smetalo. Iscrpljivalo ga je potpisivanje autograma i fotografiranje s nepoznatim ljudima

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Jedna od najuspješnijih pjesama Gorana Bareta, koja mu je osim slave, kako je rekao, donijela i mnogo problema. Riječ je o hitu 'Teške boje', koja je Majkama donijela ogroman uspjeh i popularnost s kojom se Bare teško nosio.

U velikom intervjuu prije osam godina, povodom izlaska albuma 'Nuspojave' to je ispričao Aleksandru Dragašu za Jutarnji list. Priznao je da mu je nakon uspjeha 'Teških boja' bilo potrebno povući se iz javnosti jer nije mogao normalno živjeti.

ARHIVA - Zagreb: Glazbenik Goran Bare
ARHIVA - Zagreb: Glazbenik Goran Bare | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Ljudi su me zaustavljali na ulici, po benzinskim stanicama, nisam mogao izaći iz stana ili u grad, a da me netko ne fotografira... Ubilo me to - ispričao je 2018. godine.

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Također, imao je osjećaj da postaje dio estrade s kojom se nije poistovjećivao, pa ga je to smetalo. Iscrpljivalo ga je potpisivanje autograma i fotografiranje s nepoznatim ljudima. S druge strane, nije skrivao da mu je pjesme financijski značila - donijela mu je dobre honorare pa njen uspjeh nije dovodio u pitanje.

ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva?
ARHIVA Zagreb: Goran Bare, pjeva? | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Cijena popularnosti ipak je za njega bila previsoka, a govorio je i o tome kako su mu na koncerte počela dolaziti djeca. To ga je pomalo zbunjivalo s obzirom na sadržaj njegovih pjesama. Prisjetio se i susreta s jednim obožavateljem koji mu je rekao da njegovo dijete ne može zaspati ako mu prije spavanja ne pusti 'Teške boje'.

Na kraju se, upravo radi te pjesme, namjerno odlučio povući na dulje vrijeme. 

Goran Bare preminuo je 9. listopada u 62. godini života.

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