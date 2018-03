BB Lucija Antoniju: S**e mi se od našeg odnosa, nervira me

Odnos Antonija Benčaka i Lucije Stojak posljednjih je tjedana bio prilično harmoničan, ali sada se čini da je njihovoj 'idili' došao kraj. Naime, njih dvoje našli su se u takozvanom 'ljubavnom gnijezdu' pa su ponovno odlučili detaljno analizirati svoj nimalo jednostavan odnos.

- Što mi još imaš za reći?' - upitao ju je Antonio.

- Ništa, rekla sam ti. S**e mi se od našeg odnosa. Nervira me užasno - bila je izravna Lucija.

'- Mi smo previše slični da bismo funkcionirali! - ustvrdio je 21-godišnjak. '

- Možemo mi itekako dobro funkcionirati, nismo to samo jedanput vidjeli - usprotivila mu se Splićanka, naglasivši kako mu kod njega najviše smeta što se ne može kontrolirati pa često kaže ili učini ono što ne bi trebao.

- I ti da 'pinkicu' manje provociraš i omalovažavaš mene, mislim da bi bilo puno, puno bolje - branio se Antonio.

Foto: RTL televizija

U isto vrijeme u spavaćoj sobo vodio se još jedan ozbiljan BB razgovor. Naime, svoj odnos odlučili su 'secirati' Velikogoričanka Ana-Marija Brdek (31) i Siščanin Bojan Mrđenović (34),

Ona ga je, naime, upitala zašto on uvijek mora komplicirati stvari na što je Bojan rekao kako smatra da ne komplicira već uvijek kaže ono što misli.

- Mi smo stvoreni za svađanje. Eto, imaš najbolju prijateljicu za svađanje. Najbolju svađateljicu - rekla je Ana-Marija kroz smijeh što se Bojanu očigledno nije svidjelo.

Foto: RTL televizija

- Ja se ne svađam s ljudima. Nemam ni vremena ni živaca za to. Dakle, što mislim to i kažem. Što kažem, to točno tako i mislim. Zašto ja uopće trošim na tebe vrijeme i na ovakva objašnjavanja? - upitao ju je Bojan što je Ana-Marija odlučila ignorirati te mu reći što zapravo ona želi.

- Samo želim tri zagrljaja dnevno i to je to - zaključila je Velikogoričanka.