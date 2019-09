BB Sabina: 'Imam veliku, oblu, prirodnu i podignutu pozadinu'

Sabinu Santl (34) gledatelji su upoznali tijekom sudjelovanja u 5. sezoni 'Big Brothera', snimljenog na Tajlandu. 'Pohvalila' nam se kako je ljeto provela uz osmijeh i dobro raspoloženje, zahvaljujući pozitivnim ljudima oko sebe.

Foto: Privatni album

- Bila sam na odmoru u Zadru, Biogradu te Sveti Filip i Jakovu. Većinu vremena provodila sam na bazenu, uživala na suncu i svemu što donosi ljeto. Gdje god dođem, ljudi me prepoznaju, smješkaju se, prilaze mi, slikaju se sa mnom - priča Sabina koja je sretno udana 11 godina te je ostvarena i kao majka.

Foto: Privatni album

Za sebe kaže da je jednostavna, opuštena, dobrodušna osoba pored koje se ljudi osjećaju ugodno. Iako na račun izgleda dobiva 'hrpu' komplimenata, njezin suprug nije ljubomoran.

Foto: Privatni album

- Ma on se već navikao - rekla nam je kroz smijeh i dodala kako je na društvenim mrežama nerijetko prozivaju zbog atraktivnog izgleda.

Foto: Privatni album

- Ja sam žena koja ima svoj stav, neovisna sam, radim što želim i to mnogima smeta, ali sam zbog toga i inspiracija mnogima, htjeli bi biti kao ja. Uglavnom mene prate ljudi koji me ne vole jer sam svima zanimljiva - poručila je te dodala: 'Moja tajna zavođenja je pozitivna energija kojoj se teško oduprijeti. Muškarci jednostavno vole vesele, živahne cure koje su poput djevojčica. To im je jako privlačno'.

Foto: Privatni album

Što se tiče estetskih zahvata, kaže kako za sada nema ništa u planu, ali da se s njom nikad ne zna.

- Grudi sam radila, o tome sam već pričala, a guza je prirodna. Oduvijek je bila poveća, podignuta i obla. Obožavam svoje obline i ponosna sam na njih! - rekla je.

Foto: Privatni album

Sabina želi biti modna blogerica pa je nedavno pokrenula i YouTube kanal.

- Trenutačno sređujem sobu od 60 kvadrata u kojoj će biti sva moja odjeća, obuća, šminka. To će ujedno biti i moj poslovni prostor u kojem ću se slikati i snimati. Radovi su u tijeku, radujem se ishodu. Sve će te na vrijeme saznati - zaključila je misteriozna Sabina.

