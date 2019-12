Beatrice je otkazala proslavu zaruka zbog očevog skandala

Kao što su se njezini prijatelji pribojavali, princeza Beatrice (31) promijenila je datum proslave svojih zaruka zbog skandala u kojem se našao njezin otac, princ Andrew (59), piše Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Beatrice je promijenila datum jer se pribojavala kako će doći puno paparazza koji će promatrati gdje je princ. Proslava je trebala biti 18. prosinca, međutim, došlo je do uznemirenosti u njihovoj obitelji zbog proteklih događaja.

Foto: PIXSELL

Naime, sin britanske kraljice Elizabete II. (93), odstupio je od kraljevskih dužnosti zbog skandala vezanog uz njegovog pokojnog prijatelja Jeffreyja Epsteina koji je bio u zatvoru pod optužbom da je priređivao pedofilske orgije, a britanski mediji posebno su nestašnog princa 'uzeli na zub'. Najglasnije su protiv njega odjeknule optužbe 2015., kad su se mediji raspisali da je spavao s izvjesnom Virginijom Roberts, dok je ona bila maloljetna.

Zbog skandala u kojem se našao Andrew, princeza je planove morala odgoditi.

Foto: Matt Crossick/Press Association/PIXSELL

Beatrice se zaljubila u multimilijunaša Edoarda Mapellija Mozzija (34) kojega je upoznala prošle godine, a Buckinghamska palača nedavno je dala izjavu kako se par zaručio.

Foto: Instagram

Tajkun Edoardo, koji će postati dio kraljevske obitelji, iza sebe ima već niz ozbiljnih veza, a jedna od njih čak je završila i zarukama. Iako do vjenčanja nije došlo, Mozzi je u toj vezi dobio sina, a na svoje vjenčanje s Beatrice mogao bi dovesti i svog izvanbračnog sina i bivšu zaručnicu koju je ostavio zbog princeze.

Zbog nezgodne situacije koja nikako nije u skladu s običajima i pravilima kraljevske obitelji Beatrice je odlučila jasno pokazati kako prihvaća prošlost svog budućeg supruga pa je Daru pozvala na svoje vjenčanje koje će se biti sljedeće godine. Uz to, princeza je zamislila da Edoardov sin Christopher mogao biti kum na vjenčanju, iako pravno nije jasno kako bi to bilo moguće s obzirom na to da se radi o malenom dječaku.

Foto: Reuters/PIXSELL

Beatrice nije prva članica kraljevske obitelji koja je odlučila da netko od bivših ljubavi nje ili njezina zaručnika može biti prisutan na njihovu vjenčanju. Princ Harry na svoju je svadbu pozvao dvije svoje bivše djevojke, ali im je Meghan dopustila da sudjeluju samo u crkvenoj ceremoniji, dok na privatnom partyju nisu smjele biti prisutne.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.