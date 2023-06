Beba Marina dobila milijune od gej djedova: 'Baš sam joj kupio kuću, a već ima i svoju zakladu'

Beba Marina postala je milijunašica sa samo dva dana starosti nakon što su joj bogati djedovi poklonili kuću vrijednu milijun funti i zakladu od pet milijuna funti.

Djedovi Barrie Drewitt-Barlow i Tony Drewitt Barlow ušli su u povijest 1999. godine nakon što su postali prvi istospolni par u Europi koji je koristio surogat. Nakon sudske bitke, na rodnom su listu umjesto majke i oca navedeni kao 'roditelj jedan' i 'roditelj dva'. Zajedno su dobili blizance Saffron i Aspen putem surogat majčinstva, a nakon njih i sina Orlanda.

Jednom prilikom kad su posjetili Split, Barrie nam je otkrio kako je to biti prvi u Europi.

Foto: Instagram / ginemargrethe

- Bilo je ludo! Biti prvi uvijek je teško. Godinama smo primali pisma puna mržnje. Ljudi diljem svijeta, pa čak i cijele grupe ljudi, govorili su ružno o nama želeći naštetiti mojoj obitelji. Tad se u društvu nije otvoreno govorilo o homoseksualnosti, niti su oni imali djecu. Tad su nas homoseksualce, odnosno homoseksualce koji žele djecu, tretirali kao seks-čudovišta. Danas su stvari potpuno drukčije. Većina društava ne mari više tko je kakve spolne orijentacije. Uvijek će biti onih koji ne vole homoseksualce niti im se sviđa ideja da djeca odrastaju u istospolnoj zajednici, ali nakon toliko godina mržnje tu je sad zaista puno ljudi kojima je to u redu - rekao nam je.

Barrie se rastao od Tonyja 2019., a s novim partnerom Scottom Hutchinsonom, koji je inače hodao s njegovom kćeri, dobio je kćer Valentinu u listopadu 2020. i sina Romea 2022.

Barrie nam je otkrio i koliko mu je teško bilo rastati se i započeti ponovno.

- Nije bilo lako nositi se s tom situacijom. Uvijek je teško početi nešto novo nakon veze duge 33 godine. Ali nije to samo razlog. Bio sam itekako svjestan da su Scott i Saffron u vezi, a svoju kćer nikako nisam želio povrijediti. Stoga sam čekao da oni sami odluče završiti svoju vezu. Tek nakon što se to dogodilo, Scott i ja smo postali bliski. Upravo je Saffron bila ta koja nas je ‘pogurala’ da budemo skupa, a podršku sam dobio i od bivšeg partnera Tonyja, koji je želio da budem sretan nakon što on umre. Tony se, naime, godinama bori s rakom, prošao je brojne kemoterapije i zračenja, koji su mu učinili puno štete. Situacija je pod kontrolom, ali Tony nije izliječen. Bolest je u terminalnoj fazi, a liječnici su rekli da neće živjeti dulje od četiri godine. Upravo zato Tony me ohrabrio da budem sa Scottom, da budem sretan. On je također našao novog partnera, Brenta, koji je također tu s nama - rekao nam je.

Barrie, za kojeg se tvrdi da je vrijedan 200 milijuna funti, čestitao je svojoj kćeri Saffron na djevojčici, prenosi Daily Mail.

Ponosni djed Barrie na Instagramu je objavio sliku svoje unuke.

- Moja djevojčica je danas dobila svoju djevojčicu, jedva čekam razmaziti je - napisao je.

- Upravo sam joj ovog vikenda kupio novu kuću vrijednu milijun funti i dao sam upute timu dizajnera interijera da uđu i potpuno je renoviraju za nju. A kako je ovo Tonyjevo prvo unuče, osnovao je zakladu od 5 milijuna funti za nju, tako da je već multimilijunašica - rekao je za The Sun.

Barrie je jednom prilikom progovorio i o tome je li bio previše popustljiv kao otac.

- Ponekad pogledam unatrag i pomislim kako im možda nisam trebao davati koliko jesam, posebno kćeri Saffron, ali nisam siguran da bi se nešto promijenilo i da sam postupao drugačije - rekao nam je.