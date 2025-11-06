Beckhamovi proslavili titulu viteza uz skupo vino i poseban jelovnik Gordona Ramsayja

Britanija ima novog viteza, Sir Davida Beckhama, a proslava nakon svečanog uručenja titule bila je dostojna kraljevskog statusa. Legendarni nogometaš i njegova supruga Victoria Beckham s obitelji su slavili u utorak navečer uz raskošnu večeru u londonskom restoranu Gordona Ramsayja u Chelseaju, neposredno nakon svečanosti u dvorcu Windsor, piše Daily Mail.

Beckhamov dugogodišnji prijatelj Gordon Ramsay pobrinuo se da večera bude savršena, i to izvan službenog jelovnika. „Kao Davidov najbolji prijatelj, Gordon je smatrao da je najbolji poklon prirediti mu nezaboravnu večeru,“ otkrio je izvor blizak obitelji.

Foto: Instagram/David Beckham/screenshoot

Slavni chef osmislio je poseban meni s jelima koja se inače ne poslužuju u njegovu restoranu, uključujući Michelinovu verziju Beckhamovog omiljenog deserta – roladu s marmeladom i kremom od vanilije.

Na jelovniku se našao i beef wellington, jedno od Ramsayjevih zaštitnih jela, dok je za Victoriju, koja ne jede crveno meso, pripremljen poseban file brancina.

„Bila je to predivna, opuštena večera u krugu najbližih,“ ispričao je prijatelj obitelji za The Sun. „Gordon se pobrinuo za sve do najsitnijeg detalja.“

Za ljubitelja vina poput Beckhama, večer nije mogla proći bez vrhunskih pića. Na stolu su se točili šampanjac u neograničenim količinama i boce njegovog omiljenog crnog vina – Château Margaux, koje inače čuva u vlastitom vinskom podrumu.

„Svi su ga cijelu večer zvali Sir David, i to je postala glavna šala večeri,“ otkrio je jedan uzvanik.

Beckham se, pak, nije odvajao od medalje primljene na svečanosti, koju je cijelu noć držao u ruci.

Kasnije je na Instagramu podijelio fotografiju iz kuhinje restorana, zahvalivši osoblju:

„Hvala ovom nevjerojatnom timu koji je posebnu večer učinio još posebnijom. Hvala Gordonu i Tani što su ovo omogućili.“

Foto: Instagram/David Beckham/screenshoot

Proslava se završila tek oko 1 sat ujutro, kada su se David i Victoria uhvaćeni za ruke uputili kući. Victoria je zablistala nakon dnevne ceremonije u elegantnoj mornarsko-plavoj haljini, za večernju prigodu odjenula je crnu svilenu haljinu do poda i bolero od umjetnog krzna. David je nosio baršunasti smoking, dok je na ranijoj ceremoniji u Windsoru bio u odijelu po mjeri, koje je dizajnirala upravo njegova supruga.

Par su pratila i njihova troje mlađe djece, Romeo (24), Cruz (20) i Harper (14), svi elegantno odjeveni, u društvu Cruzove djevojke Jackie Apostel (29).

Beckham je titulu viteza Britanskog Carstva primio zbog iznimnih zasluga u sportu i humanitarnom radu, osobito kao dugogodišnji ambasador UNICEF-a i nogometna ikona čiji je utjecaj obilježio dva desetljeća. Ceremonija u Windsoru označila je vrhunac njegove sportske i humanitarne karijere, a proslava koja je uslijedila pokazala da "Sir David" i dalje zna kako spojiti eleganciju, emociju i dobar provod.