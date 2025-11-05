Ponosna Lady Victoria Beckham ne krije sreću što joj je suprug Sir David proglašen vitezom

Victoria Beckham nije mogla sakriti svoj ponos dok je s oduševljenjem govorila o svom suprugu Davidu nakon što je u utorak od kralja Charlesa primio vitešku titulu.

Modna dizajnerica rekla je da nikada nije bila ponosnija na svog supruga te je na Instagramu podijelila fotografiju Sir Davida kako prima vitešku titulu u dvorcu Windsor zbog svojih zasluga u sportu i humanitarnom radu.

"Davide, od trenutka kad sam te upoznala prije 28 godina, uvijek si bio ponosan što predstavljaš svoju zemlju. Bilo na terenu ili izvan njega, nitko ne voli Englesku niti poštuje našu kraljevsku obitelj više od tebe, pa vidjeti te kako ti Kralj danas odaje počast nešto je što ću zauvijek pamtiti. Postigao si toliko toga, a ipak si ostao isti ljubazan, ponizan i vrijedan čovjek kakvog sam upoznala prije gotovo 30 godina, kao i najdivniji suprug i otac. Nikada nisam bila ponosnija nego danas. Sir David Beckham, svi te toliko volimo” - napisala je Victoria u emotivnoj objavi uz fotografije s ceremonije.

Kris Jenner napisala je: „Čestitam!!!!! ”, a javila se i Donatella Versace, koja je napisala "Itekako zasluženo. Čestitam".

U idućoj objavi koja je uslijedila nakon nekoliko sati, Victoria je otkrila kako je nastalo odijelo koje je David nosio na ceremoniji, a objavila je i fotografiju prema kojoj je ono šiveno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:10 Sir David Beckham: Engleska nogometna ikona postala je vitez | Video: 24sata/pixsell

"David nosi prvi ikada izrađeni muški komad po mjeri iz ateljea Victoria Beckham — posebno krojeno trodijelno jutarnje odijelo od britanske vune i mohera, nadahnuto bezvremenskom sofisticiranošću britanskog kraljevskog stila. Victoria nosi prilagođenu tamnoplavu haljinu Bela u kombinaciji s kreacijom Sephen Jones Millinery. Tako sam ponosna na tebe, David Beckham. Zahvalna sam na ovom trenutku i na svom nevjerojatnom timu koji je toliko radio da ovu viziju pretvori u stvarnost", napisala je Victoria.

„Imao sam, očito, puno sreće u karijeri, osvojio sam što sam osvojio i postigao što sam postigao, ali primiti ovakvu čast, postati vitez, to je više nego što sam ikad mogao zamisliti”, rekao je.

„Iskreno, kao dječak iz istočnog Londona, rođen u Leytonstoneu, sada stojim ovdje u dvorcu Windsor i primam počast od Njegovog Veličanstva Kralja — najvažnije i najpoštovanije institucije na svijetu — to je zaista poseban trenutak. Ovo je bez sumnje moj najponosniji trenutak", dodao je David.

Njegov sin Romeo kasnije je objavio obiteljsku fotografiju Beckhama sa svojim roditeljima i bratom Cruzom i sestrom Harper. Međutim, najstariji sin Brooklyn nije bio prisutan zbog razdora u obitelji.