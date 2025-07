Belan: Pred koncert u Areni sam imao zdravstvenih problema...

Ljeto za Nenu Belana (63) nije sinonim za odmor. Dapače, sezona mu je puna kao šipak! 'Od početka šestog mjeseca do kraja devetog stavljamo po bar dva koncerta. U špici sezona čak i više tjedno', rekao je pjevač nedavno za IN magazin.

A kako to sve izdrži? Ipak je to ozbiljan tempo, a on više od četiri desetljeća na sceni.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

- Um izdržava bez nikakvih problema. A oko tijela se i brinem, tako da i tijelo izdrži. Bavim se nekim sportovima, imam nekakvu ekipu, igramo stolni tenis, vozim bicikl, pa onda je lakše, kondicija je tu - priznao je Belan.

Još se slažu dojmovi nakon velikog, četverosatnog koncerta u zagrebačkoj Areni, kojim je obilježio 40 godina karijere.

- Baš je bilo spektakularno i stage je bio stvarno spektakularan. Tako da smo uživali, evo rekao sam prije da sam nevjerojatno, ali imao desetak dana prije probleme. Deset dana pred arenom dobio sam 39 temperaturu, a onda zadali smo si zahtjevan zadatak da to bude četverosatni spektakl. I onda je nastala panika, lijekovi, ono, na sreću nekako, inhalacije, hvala svim doktorima koji su mi pomogli, više njih. I nekako sam se ipak popeo na tu pozornicu i uspješno priveo koncert kraju - ispričao je.

Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Ono što posebno fascinira u Belanovoj karijeri je činjenica da je već 40 godina na sceni, a uz njegovo ime ne vežu se skandali.

- Mene uvijek pitaju kako vi, 40 godina ste već na sceni, kako nikakav skandal, ne priča se, žuta štampa i to. Ja govorim, to nije problem, to samo treba odlučiti. Imam mali dio svemira koji se zove privatni dio. I sama riječ kaže, privatni, to je samo za mene. Mislim, ne moram baš sve dijeliti sa javnošću. Tako da će taj mali dio komadić privatnog svemira i dalje ostati moj - objasnio je pjevač.

Foto: Igor Soban/Pixsell