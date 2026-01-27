Bella Hadid prekinula s dečkom Adanom nakon dvije godine

Bella Hadid ponovno je slobodna. Supermodel i njezin dečko, nagrađivani jahač Adan Banuelos, prekinuli su nakon nešto više od dvije godine veze, potvrdio je izvor za američke medije, dok je vijest prvi objavio Entertainment Tonight.

Prema izvoru, 29-godišnja manekenka i glumica “daje sve od sebe da ostane pozitivna i zaokupi misli” nakon prekida. Navodi se i da je trenutačno usredotočena na posao i vrijeme provodi s bliskim prijateljima, dok još uvijek emocionalno obrađuje kraj veze koja joj je bila vrlo ozbiljna, piše People.

Foto: Instagram

Hadid i Banuelos započeli su vezu u listopadu 2023., a tijekom godina povremeno su dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama te se zajedno pojavljivali na javnim događanjima. Još u prosincu prošle godine viđeni su na događaju u Dallasu vezanom uz Bellin parfemski brend Orebella, gdje su djelovali blisko i zaljubljeno.

Banuelos je u listopadu, povodom njihove godišnjice i Bellinog rođendana, objavio niz intimnih fotografija uz emotivnu poruku u kojoj je njihovu vezu opisao kao “nešto čisto i lijepo” u kaotičnom svijetu.

U ranijem intervjuu Hadid je ispričala kako su se upoznali nakon što se preselila u Teksas, gdje su njezina majka Yolanda Hadid i očuh gradili kuću. Tada se borila s kroničnom bolešću i problemima sa samopouzdanjem, a upoznavanje s Banuelosom opisala je kao svježi početak. Istaknula je i da on u početku nije bio svjestan njezine globalne slave, što joj je, kako je rekla, donijelo veliko olakšanje.

Foto: Instagram

U međuvremenu, Hadid je fokusirana i na glumačku karijeru. Nedavno je promovirala seriju The Beauty redatelja Ryana Murphyja, u kojoj glumi uz Ashtona Kutchera, Anthonyja Ramosa i Jeremyja Popea. Tom je prilikom izjavila kako su joj kolege pomogle da prihvati različite strane sebe te da shvati kako čak i neugodni ili neobični trenuci mogu biti dio osobnog rasta.