PONOVNO SOLO

Bella Hadid prekinula s dečkom Adanom nakon dvije godine

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 4 min
Bella Hadid prekinula s dečkom Adanom nakon dvije godine
Foto: Instagram

Supermodel se navodno pokušava fokusirati na posao i bliske prijatelje dok prolazi kroz prekid ozbiljne dvogodišnje veze s nagrađivanim jahačem Adanom Banuelosom

Bella Hadid ponovno je slobodna. Supermodel i njezin dečko, nagrađivani jahač Adan Banuelos, prekinuli su nakon nešto više od dvije godine veze, potvrdio je izvor za američke medije, dok je vijest prvi objavio Entertainment Tonight.

Foto: Instagram/Bella Hadid

Prema izvoru, 29-godišnja manekenka i glumica “daje sve od sebe da ostane pozitivna i zaokupi misli” nakon prekida. Navodi se i da je trenutačno usredotočena na posao i vrijeme provodi s bliskim prijateljima, dok još uvijek emocionalno obrađuje kraj veze koja joj je bila vrlo ozbiljna, piše People

Foto: Instagram

Hadid i Banuelos započeli su vezu u listopadu 2023., a tijekom godina povremeno su dijelili zajedničke trenutke na društvenim mrežama te se zajedno pojavljivali na javnim događanjima. Još u prosincu prošle godine viđeni su na događaju u Dallasu vezanom uz Bellin parfemski brend Orebella, gdje su djelovali blisko i zaljubljeno.

Banuelos je u listopadu, povodom njihove godišnjice i Bellinog rođendana, objavio niz intimnih fotografija uz emotivnu poruku u kojoj je njihovu vezu opisao kao “nešto čisto i lijepo” u kaotičnom svijetu.

U ranijem intervjuu Hadid je ispričala kako su se upoznali nakon što se preselila u Teksas, gdje su njezina majka Yolanda Hadid i očuh gradili kuću. Tada se borila s kroničnom bolešću i problemima sa samopouzdanjem, a upoznavanje s Banuelosom opisala je kao svježi početak. Istaknula je i da on u početku nije bio svjestan njezine globalne slave, što joj je, kako je rekla, donijelo veliko olakšanje.

Foto: Instagram

U međuvremenu, Hadid je fokusirana i na glumačku karijeru. Nedavno je promovirala seriju The Beauty redatelja Ryana Murphyja, u kojoj glumi uz Ashtona Kutchera, Anthonyja Ramosa i Jeremyja Popea. Tom je prilikom izjavila kako su joj kolege pomogle da prihvati različite strane sebe te da shvati kako čak i neugodni ili neobični trenuci mogu biti dio osobnog rasta.

