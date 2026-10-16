Obavijesti

Show

Komentari 0
POŽALIO SE

Ben Affleck: 'Ne seksam se, to je jako naporno kada si star...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Ben Affleck: 'Ne seksam se, to je jako naporno kada si star...'
9
Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ben Affleck otvoreno je progovorio o izazovima svog seksualnog života, ističući umor kao glavni razlog za smanjenje seksualne aktivnosti

Admiral

Ben Affleck govorio je o svom seksualnom životu u epizodi podcasta 'SubwayTakes with Kareem Rahma'. Razgovor je počeo kao neformalna razmjena o knjizi Sex for Dummies, a zatim se okrenuo pitanju koliko često ljudi danas imaju spolne odnose. Kad je voditelj spomenuo da mlađe generacije navodno rjeđe imaju seks, glumac je usporedio njihovo iskustvo sa svojim.

IZNIMNO JU POŠTUJE Ben Affleck ne prestaje hvaliti bivšu: 'Ona je najmarljivija osoba koju sam ikad upoznao'
Ben Affleck ne prestaje hvaliti bivšu: 'Ona je najmarljivija osoba koju sam ikad upoznao'

- Prilično sam star. U moje vrijeme seksao sam se – rekao je Affleck u podcastu SubwayTakes with Kareem Rahma.

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Rahma ga je potom pitao znači li to da više nije seksualno aktivan. Affleck je odgovorio da ga za to sada sputava umor, a pojasnio je i zašto mu seks djeluje kao zahtjevan. 

- Ne, zato što sam sada umoran. A seks zahtijeva mnogo truda, osobito ako želite dobro obaviti posao – rekao je Affleck.

Njegove su riječi izazvale reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Neki su se šalili i pitali je li glumac doista samo umoran, dok je jedan komentator ustvrdio da bi ljudi trebali češće imati seks jer je dobar za tijelo. Drugi su njegovu izjavu povezali s bivšom suprugom Jennifer Lopez, no Affleck tijekom razgovora nije rekao da njegov odnos prema seksu ima veze s njihovim razvodom.

U ISTOM INTERVJUU Ben Affleck pohvalio je obje svoje bivše supruge Jennifer
Ben Affleck pohvalio je obje svoje bivše supruge Jennifer
FILE PHOTO: Premiere for the film "This Is Me... Now: A Love Story" in Los Angeles
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Affleck i Lopez zaključili su razvod 6. siječnja ove godine, nakon dvije godine braka. Glumac je u razgovoru za Entertainment Tonight govorio o mogućnosti nove veze. Objasnio je da mu trenutačne obveze ostavljaju malo prostora za romansu te da mu potraga za partnericom nije važan prioritet.

- Nema puno prostora za to. Ne trčim uokolo. To jednostavno nije velik prioritet u mom životu – rekao je Affleck za Entertainment Tonight.

'ANIMALS' Ben Affleck i Matt Damon su predstavili novi zajednički film: Htio da mu bivša glumi suprugu
Ben Affleck i Matt Damon su predstavili novi zajednički film: Htio da mu bivša glumi suprugu

Glumac je dodao da mu najveću odgovornost predstavljaju djeca, a istaknuo je i da voli svoj posao. Na pitanje o ljubavnom životu i novoj vezi nije isključio mogućnost da se nešto promijeni u budućnosti, ali rekao je da sada ne planira aktivno tražiti partnericu.

- Za mene su to djeca. To je ono što je važno. A onda je tu moj posao, koji volim – rekao je Affleck.

'Air' film world premiere, SXSW, Austin, Texas, USA - 18 Mar 2023
Foto: Profimedia/Pool

U rujnu je u emisiji Jimmy Kimmel Live! ispričao da mu djeca znaju zadirkivati zbog njegovih veza. Kako prenosi Page Six, jedno od njih odgovorilo mu je kad je pokušao ponuditi savjet o ljubavnim problemima: podsjetilo ga je da je i sam bio u dva braka koja su završila razvodom. Affleck je rekao i da mu djeca u knjižari dobacuju šale, među njima i onu da bi knjiga naslovljena I’m Sorry for Everything mogla biti njegova autobiografija.

ISKRENO O SVEMU Bivši muž J.Lo: Sve u vezi nje je laž! Prevarila me s Diddyjem, a brak s Affleckom je bio PR trik!
Bivši muž J.Lo: Sve u vezi nje je laž! Prevarila me s Diddyjem, a brak s Affleckom je bio PR trik!

*uz korištenje AI-ja

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka
POZNATI DETALJI I KOMEMORACIJE

Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka

Oproštaj od Mirka Cetinskog bit će otvoren za javnost, potvrdio je Tony Cetinski na Instagramu
Marija Ć. servirala sirovo tijesto i napustila 'MasterChef': 'To su greške koje se ne opraštaju'
NEUSPJELI STRES TEST

Marija Ć. servirala sirovo tijesto i napustila 'MasterChef': 'To su greške koje se ne opraštaju'

Josip, Marko i Marija morali su replicirati fagotine žgvacet, jelo bivše kandidatkinje Gaie Zec. Najviše poteškoće s repliciranjem okusa imala je Marija
FOTO Dan kada je cijela regija plakala: Ovako su se slavni prije 19 godina oprostili od Toše
ZANIJEMILI OD TUGE

FOTO Dan kada je cijela regija plakala: Ovako su se slavni prije 19 godina oprostili od Toše

Toše Proeski imao je samo 26 godina kada je poginuo u prometnoj nesreći kod Nove Gradiške, ostavivši iza sebe brojne hitove i milijune ožalošćenih obožavatelja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026