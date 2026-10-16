Ben Affleck: 'Ne seksam se, to je jako naporno kada si star...'

Ben Affleck govorio je o svom seksualnom životu u epizodi podcasta 'SubwayTakes with Kareem Rahma'. Razgovor je počeo kao neformalna razmjena o knjizi Sex for Dummies, a zatim se okrenuo pitanju koliko često ljudi danas imaju spolne odnose. Kad je voditelj spomenuo da mlađe generacije navodno rjeđe imaju seks, glumac je usporedio njihovo iskustvo sa svojim.

- Prilično sam star. U moje vrijeme seksao sam se – rekao je Affleck u podcastu SubwayTakes with Kareem Rahma.

Foto: Michael Germana/Press Association/PIXSELL

Rahma ga je potom pitao znači li to da više nije seksualno aktivan. Affleck je odgovorio da ga za to sada sputava umor, a pojasnio je i zašto mu seks djeluje kao zahtjevan.

- Ne, zato što sam sada umoran. A seks zahtijeva mnogo truda, osobito ako želite dobro obaviti posao – rekao je Affleck.

Njegove su riječi izazvale reakcije gledatelja na društvenim mrežama. Neki su se šalili i pitali je li glumac doista samo umoran, dok je jedan komentator ustvrdio da bi ljudi trebali češće imati seks jer je dobar za tijelo. Drugi su njegovu izjavu povezali s bivšom suprugom Jennifer Lopez, no Affleck tijekom razgovora nije rekao da njegov odnos prema seksu ima veze s njihovim razvodom.

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Affleck i Lopez zaključili su razvod 6. siječnja ove godine, nakon dvije godine braka. Glumac je u razgovoru za Entertainment Tonight govorio o mogućnosti nove veze. Objasnio je da mu trenutačne obveze ostavljaju malo prostora za romansu te da mu potraga za partnericom nije važan prioritet.

- Nema puno prostora za to. Ne trčim uokolo. To jednostavno nije velik prioritet u mom životu – rekao je Affleck za Entertainment Tonight.

Glumac je dodao da mu najveću odgovornost predstavljaju djeca, a istaknuo je i da voli svoj posao. Na pitanje o ljubavnom životu i novoj vezi nije isključio mogućnost da se nešto promijeni u budućnosti, ali rekao je da sada ne planira aktivno tražiti partnericu.

- Za mene su to djeca. To je ono što je važno. A onda je tu moj posao, koji volim – rekao je Affleck.

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U rujnu je u emisiji Jimmy Kimmel Live! ispričao da mu djeca znaju zadirkivati zbog njegovih veza. Kako prenosi Page Six, jedno od njih odgovorilo mu je kad je pokušao ponuditi savjet o ljubavnim problemima: podsjetilo ga je da je i sam bio u dva braka koja su završila razvodom. Affleck je rekao i da mu djeca u knjižari dobacuju šale, među njima i onu da bi knjiga naslovljena I’m Sorry for Everything mogla biti njegova autobiografija.

*uz korištenje AI-ja