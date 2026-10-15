Ben Affleck ne prestaje hvaliti bivšu: 'Ona je najmarljivija osoba koju sam ikad upoznao'

Tijekom promocije novog filma 'Animals', Bena Afflecka ponovno su pitali o bivšoj supruzi Jennifer Lopez, a on se nije suzdržavao u pohvalama. Gostovao je u u podcastu 'The Moment with Jorge and Paola Ramos' gdje su ga voditelji pitali o tome kako Latinoamerikanci grade karijeru i snalaze se u životu u Hollywoodu. Glumac, scenarist i redatelj filma 'Animals' priznao je da bi mu bilo teško ukratko sažeti sve što je naučio poznavajući Jennifer i promatrajući je.

Foto: YARA NARDI/REUTERS

- Morate razumjeti da je Jennifer Lopez, iskreno govoreći, osoba koja je bila prava pionirka. Radila je stvari za koje su joj govorili da nisu moguće i da za nju nema mjesta, a uspijevala je zahvaljujući snazi vlastite volje. Čak i kada bi pred nju postavili prepreke, uspjela je iskoristiti društvene mreže kako bi pokazala: ‘Pogledajte, postoji publika za mene i za ono što radim', rekao je Affleck dodavši kako je njenu karijeru obilježila upravo ta upornost.

- A ovo je ionako težak posao, no za nju je bio dvostruko, možda čak i trostruko teži. Mislim da joj treba odati priznanje za sve što je postigla. Kao što se kod olimpijskih skakača u vodu ocjenjuje težina izvedbe, mislim da bi se za ono što je ona napravila ta ocjena trebala pomnožiti s četiri, rekao je Oscarovac.

Lopez i Affleck bili su u vezi početkom 2000-ih, a zaruke su prekinuli 2004. Gotovo dva desetljeća poslije, u srpnju 2022., vjenčali su se, no Lopez je u kolovozu 2024. podnijela zahtjev za razvod. Njihov razvod pravomoćno je okončan u siječnju 2025. No, Affleck kaže kako i dalje osjeća ogromno poštovanje i uvažavanje prema njenoj karijeri te da je tijekom godina bila izložena dvostrukim standardima.

Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia



- Izuzetno poštujem sve što je uspjela postići. Oduvijek je govorila: ‘Čak i ako nitko drugi ne vjeruje u mene, sama ću se kladiti na sebe.’ Preuzimala je i stvarne rizike, ulagala vlastiti novac i radila sve ono za što nam govore da rade veliki američki poduzetnici. Postigla je spektakularan uspjeh i prema njoj osjećam samo poštovanje. Ona je također vjerojatno najvrednija osoba koju sam ikada upoznao. Mislim da i sam prilično naporno radim, ali uz nju sam uvijek mislio: ‘Vau, čovječe, to je stvarno nešto posebno’, rekao je Affleck, a prenosi People.

- Ona je iznimna osoba i uopće me ne čudi što i dalje uspijeva. Želim joj da nastavi nizati uspjehe. Zaslužuje ih u svakom pogledu, zaključio je glumac.