Ben izveo kćer na ručak: Ona do restorana pojela nešto sasvim drugo, fotografi sve snimili...

Glumac Ben Affleck (50) izveo je kćer Seraphinu (14) u restoran u Santa Monici u Kaliforniji. Dok su hodali parkingom ona je grizla nokte, dok je Ben tipkao na mobitel.

Seraphina je za ovu opuštenu prigodu nosila široke traperice i crnu majicu s printom. Sve je uparila s bijelim tenisicama, a kosu je nosila u 'neurednom', kratkom stilu. Glumac se pak odlučio za kariranu košulju i crne traperice, a već neko vrijeme nosi puštenu bradu.

Foto: SOVE, SPOT

Seraphina Rose je inače kći glumca i bivše supruge Jennifer Garner (51). Bivši par ima još dvoje djece, kćer Violet Anne (17) i sina Samuela (10).

Foto: Lionel Hahn/Press Association/Pixsell

Ben i Garner vjenčali su se 2005., a razveli 2018., a sa njezinom se imenjakinjom J. Lo (53) vjenčao prošle godine. Ben i J. Lo zajedno odgajaju ukupno petero djece, jer pjevačica iz braka s Marcom Anthonyjem (54) ima blizance Emme i Maxa (15).

Foto: ALLISON DINNER

- On je nevjerojatan tata. Tjera mi suze na oči. On je iskreno najbolji tata kojeg sam ikad upoznala. Toliko je uključen da me ponekad uči kako komunicirati s djecom - otkrila je jednom prilikom Jennifer Lopez.