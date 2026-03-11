Benny Blanco: 'Ne tuširam se svaki dan, ali mirišem sjajno'

Glazbeni producent i izabranik pjevačice Selene Gomez, Benny Blanco, našao se u središtu pozornosti ne zbog novog hita, već zbog svojih poprilično nekonvencionalnih higijenskih navika. Nakon što je javnost zgrozio prljavim stopalima, otvoreno je priznao da se ne tušira svaki dan, tvrdeći da ima dobar razlog za to i da, unatoč svemu, miriše sjajno.

Lavina komentara pokrenuta je nakon prve epizode njegova podcasta "Friends Keep Secrets" kada su kamere uhvatile njegova izrazito prljava stopala dok je sjedio na kauču. Internet nije imao milosti. Komentari poput "operi noge, Benny" i "ta stopala treba oprati šmrkom" preplavili su društvene mreže. Blanco je kasnije u emisiji Jimmyja Kimmela pokušao obraniti svoju čast.

​- ​Kriv je objekt, nisam ja - izjavio je, a zatim izuo čarapu kako bi dokazao da su mu stopala zapravo čista.

​- ​Imam sjajna stopala. Neka netko zumira moje stopalo. Pogledajte kako je čisto, šalite li se? - rekao je voditelju.

Foto: YouTube/Screenshoot

Međutim, prava je bura nastala nakon njegovog intervjua za magazin People, gdje je detaljno objasnio svoj pristup higijeni. Priznao je da se ne tušira svakodnevno jer vjeruje da to isušuje kožu i ispire prirodna ulja koja je štite.

​- ​Stvarno sam čist, ali ne tuširam se svaki dan. Neki ljudi koje poznajem tuširaju se dva do tri puta dnevno, ali osjećam da ulja na koži nemaju vremena za regeneraciju i da postanu sočna - objasnio je Blanco.

Njegov glavni moto je jednostavan: "Nemoj smrdjeti". Tvrdi da, unatoč rjeđem tuširanju, uvijek miriše dobro, što je potvrdio i njegov bliski prijatelj, glazbenik Ed Sheeran.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

U jednoj od kasnijih epizoda podcasta, Sheeran je stao u obranu svog prijatelja. Na Blancovo pitanje tušira li se svaki dan, Sheeran je odgovorio potvrdno, ponekad i dva puta dnevno.

​- ​Osjećam se kao ti, izgledam kao da ne mirišem dobro. Ali zapravo, ti si osoba s najboljim mirisom koju poznajem - rekao je Sheeran.

Blanco se složio s osmijehom.

Foto: Tammie Arroyo / AFF-USA.com/PRES

​- ​Znam, mirišem dobro. Čak i kad se ne otuširam - dodao je.

Svoj idealan miris opisao je kao mješavinu duhana i šećerne vune, s kombinacijom muževnih i ženstvenih nota. Želi, kako kaže, da se za njim širi specifična aroma dok prolazi. Ipak, obožavatelji, a posebno oni njegove izabranice Selene Gomez, nisu oduševljeni njegovim navikama te joj često poručuju da "bježi".