Tko je Benny Blanco? Selena Gomez je mužu ljubila stopala na sveopće zgražanje fanova

Njegovo ime možda ne znate na prvu, ali njegove pjesme sigurno znate. Benjamin Joseph Levin, svijetu poznatiji kao Benny Blanco, producent je i tekstopisac čiji su hitovi definirali pop glazbu posljednjih petnaestak godina. Danas, na svoj 38. rođendan, Blanco slavi ne samo nevjerojatnu karijeru, već i osobnu sreću koju je pronašao uz suprugu, glazbenu i glumačku zvijezdu Selenu Gomez.

Rođen 8. ožujka 1988. u Virginiji, Blanco je svoj glazbeni put započeo kao tinejdžer, stvarajući hip-hop instrumentale u spavaćoj sobi i snimajući vokale na stari kazetofon. Inspiriran izvođačima poput Nasa, rano je pokazao talent koji ga je odveo u New York i pod mentorstvo slavnog producenta Dr. Lukea. Taj se potez pokazao ključnim jer je Blanco ubrzo postao nezaobilazno ime iza kulisa najvećih svjetskih hitova.

Njegov potpis nalazi se na više od trideset pjesama koje su osvojile prvo mjesto na top ljestvicama. Popis suradnika izgleda kao presjek glazbene elite: radio je s Katy Perry na megahitovima "Teenage Dream" i "California Gurls", s Rihannom je stvorio bezvremensku baladu "Diamonds", a s Maroon 5 pokrenuo plesnu groznicu pjesmom "Moves Like Jagger". Njegov doprinos osjetio se i u karijerama Britney Spears ("Circus"), Eda Sheerana ("Castle on the Hill") i Justina Biebera ("Love Yourself"). Za svoj rad nagrađen je prestižnom nagradom Hal David Starlight, pet puta je proglašen BMI tekstopiscem godine, a zaradio je i jedanaest nominacija za Grammy.

Foto: OConnor/AFF-USA.com

Iako je bio zadovoljan ulogom čovjeka iz pozadine, Blanco je 2018. godine odlučio zakoračiti pod svjetla reflektora. Njegov debitantski singl kao vodećeg izvođača, "Eastside", u suradnji s Halsey i Khalidom, postao je globalni fenomen. Pjesma je osvojila vrhove ljestvica diljem svijeta i pokazala da Blanco ima karizmu i talent i za samostalne projekte. Uslijedili su albumi "Friends Keep Secrets" i suradnje s imenima kao što su Juice WRLD, Calvin Harris i ponovno Justin Bieber na emotivnoj pjesmi "Lonely".

Ipak, posljednjih godina javnost ga najviše prepoznaje kao partnera Selene Gomez. Njihova veza nije bila ljubav na prvi pogled, već priča koja se godinama gradila kroz prijateljstvo i poslovnu suradnju. Blanco je još 2015. producirao njezin hit "Same Old Love", a godinama su ostali bliski suradnici. Romansa je planula u lipnju 2023., a par je vezu potvrdio u prosincu iste godine, na oduševljenje obožavatelja.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Vrhunac njihove ljubavi bilo je vjenčanje održano 27. rujna 2025. u Santa Barbari. Intimna, ali zvjezdana ceremonija okupila je oko 170 uzvanika, uključujući Taylor Swift, Eda Sheerana i Selenine kolege iz serije "Only Murders in the Building", Stevea Martina i Martina Shorta. Mladenka je blistala u dvije vjenčanice s potpisom Ralpha Laurena, a par je svoju kreativnu i privatnu povezanost okrunio i zajedničkim albumom "I Said I Love You First", objavljenim u ožujku 2025. godine.

Osim glazbe, Blanco gaji veliku strast prema kuhanju. Objavio je kuharicu "Open Wide" i vodio popularne kulinarske emisije na YouTubeu s poznatim chefom Mattyjem Mathesonom. Također se okušao i u glumi, pojavivši se u seriji "Dave" svog bliskog prijatelja, repera Lil Dickyja, koji je ujedno bio i voditelj ceremonije na njegovu vjenčanju. U nedavnim intervjuima, i Benny i Selena otvoreno su govorili o želji za osnivanjem obitelji, pri čemu je pjevačica otkrila da bi voljela imati četvero djece, dok je Blanco izjavio da mu je uloga oca idući životni cilj.

Par je prije nekoliko dana iznenadio javnost i novom epizodom showa "Friends Keep Secrets" koji zajedno vode Blanco i njegov prijatelj, glazbenik Dave Burd. Selena je u posljednjoj epizodi ljubila stopala svom suprugu, što je kod dijela javnosti izazvalo zgražanje.