Bešlagić iznenadio Gibonnija na koncertu, a pjevač mu poručio: 'Ti si mene naučio peći ćevape'

Gibonni (54) je za RTL Danas otkrio kako će na pozornici u zagrebačkoj Areni u srijedu ugostiti prijatelje Urbana (54) i Nikšu Bratoša (63, a tijekom intervjua u kadar je 'upao' i Enis Bešlagić (48).

Glumac ga je iznenadio i poručio mu da mu da savjet kako da se ne rasplače na njegove pjesme.

- Čovječe, ne mogu ni sinu dati savjet, ne znam - poručio mu je pjevač pa se prisjetio kako je Enis njemu jednom prilikom otkrio odličan trik.

- Ti si meni dao savjet da kad se stavljaju ćevapi na gradele, da se ne okreću s lijeve i desne strane, nego da se stalno valjaju. I više mi nisu zagorjeli - ispričao je Gibonni.

Zagreb je sedam godina čekao koncert Gibonnija, a obožavatelji su stigli čak iz Nizozemske, Slovenije i Austrije. Dva dana nakon Zagreba, nastupit će i u Sarajevu. Otkrio je i zašto ne nastupa često.

- Moj je običaj da ne dolazim u grad dva puta s istim programom, malo po starinskom, tako je nekad bilo. Odrastao sam u tom duhu i meni se to jako sviđa. Nasuprot tome bi bilo da ideš svugdje svirati gdje te zovu. To je isto dobro, kolege to rade, svaka im čast, od toga se živi, ali ja tako ne bih - objasnio je pjevač koji je rijetko viđen u javnosti.

- Ljudsko lice je potrošna roba, bezveze je okolo naslikavati se, a nemati ništa za reći uz to, mislim da je to ustvari autogol. Čovjek misli da je to dobro, ali vjeruj meni, nije - rekao je Gibonni.

