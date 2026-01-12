Obavijesti

IMA NOVU PJESMU

Beta Sudar: Sada konačno mogu reći da živim od glazbe

Piše Dora Pek,
Beta Sudar: Sada konačno mogu reći da živim od glazbe
Pop, rock, folk i popularniji balkanski pop oduvijek su bili dio moga glazbenog svijeta, rekla je mlada glazbenica koja se vratila na scenu

Nakon dulje pauze Slavonka Beta Sudar, koja je dvaput bila na Dori i u "Zvezdama Granda", vratila se na scenu s pjesmom "Dozivam te", za koju je i snimila spot, koji su odradili na minusu. Napisao ju je jedan od najtraženijih regionalnih autora Bane Opačić, zaslužan za hit duet Matije Cveka i Marije Šerifović "Pola sunca".

Time je napravila zaokret u glazbenom žanru jer, kaže, balkanski pop naši ljudi bolje osjećaju, što se vidi i po broju koncerata koji su eksplodirali nakon što je u repertoar uvrstila pjesme zabavnjačkog karaktera. Sad svira po Hrvatskoj, Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.

- Nitko ne može pobjeći od svoga 'poziva'. Moj je oduvijek bio pjevanje. Strpljivo sam čekala pravu pjesmu - kaže nam i dodaje: "Pop, rock, folk i popularniji balkanski pop oduvijek su bili dio moga glazbenog svijeta. Za mene to nije bila velika promjena. Ipak, broj nastupa pokazuje da je taj mali iskorak donio puno lijepih i pozitivnih stvari".

Odmakom od klasičnog popa, ističe, sad može reći da živi od glazbe.

- Napokon, s velikim ponosom, mogu reći da danas živim isključivo od glazbe. Dugo je to bila moja neostvarena želja jer se svi glazbenici bore s time, ali sav trud, odricanje i strpljenje napokon su se isplatili. Počeci nisu bili lagani. Uz pjevanje imala sam i posao od 8 do 16 sati, koji mi je predstavljao sigurnu zaradu. Posljednjih godinu dana živim isključivo od glazbe i karijeri sam posvećena sto posto - kaže i najavljuje novi singl krajem veljače.

