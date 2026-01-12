Beta Sudar: Sada konačno mogu reći da živim od glazbe

Nakon dulje pauze Slavonka Beta Sudar, koja je dvaput bila na Dori i u "Zvezdama Granda", vratila se na scenu s pjesmom "Dozivam te", za koju je i snimila spot, koji su odradili na minusu. Napisao ju je jedan od najtraženijih regionalnih autora Bane Opačić, zaslužan za hit duet Matije Cveka i Marije Šerifović "Pola sunca".

Time je napravila zaokret u glazbenom žanru jer, kaže, balkanski pop naši ljudi bolje osjećaju, što se vidi i po broju koncerata koji su eksplodirali nakon što je u repertoar uvrstila pjesme zabavnjačkog karaktera. Sad svira po Hrvatskoj, Austriji, Švicarskoj i Njemačkoj.

- Nitko ne može pobjeći od svoga 'poziva'. Moj je oduvijek bio pjevanje. Strpljivo sam čekala pravu pjesmu - kaže nam i dodaje: "Pop, rock, folk i popularniji balkanski pop oduvijek su bili dio moga glazbenog svijeta. Za mene to nije bila velika promjena. Ipak, broj nastupa pokazuje da je taj mali iskorak donio puno lijepih i pozitivnih stvari".

Odmakom od klasičnog popa, ističe, sad može reći da živi od glazbe.

- Napokon, s velikim ponosom, mogu reći da danas živim isključivo od glazbe. Dugo je to bila moja neostvarena želja jer se svi glazbenici bore s time, ali sav trud, odricanje i strpljenje napokon su se isplatili. Počeci nisu bili lagani. Uz pjevanje imala sam i posao od 8 do 16 sati, koji mi je predstavljao sigurnu zaradu. Posljednjih godinu dana živim isključivo od glazbe i karijeri sam posvećena sto posto - kaže i najavljuje novi singl krajem veljače.