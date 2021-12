Glumačka karijera legendarne komičarke Betty Marion White trajala je 80 godina, a dobitnica nagrada Emmy za sitcom 'Zlatne djevojke' u životu nije žalila ni za čim.

- Smatram se najsretnijom curom na cijelom svijetu - rekla je svojedobno u jednom intervjuu.

Njezin agent i bliski prijatelj Jeff Witjas rekao je za magazin People:

- Iako je Betty trebala navršiti 100 godina, mislio sam da će živjeti zauvijek.

Betty je 17. siječnja proslavila 99. rođendan, a provela ga ja hraneći patkice koje su ju posjećivale na velikom imanju.

Betty je bila i anomalija od tipičnih glumica, pa je zvijezda postala u 60-im godinama.

Glumica se udavala tri puta, za Allena Luddena bila je udana od 1963. do 1981. Drugi suprug bio joj je Lane Allen za kojeg se vjenčala 1947., a nakon njega Dick Barker s kojim je u braku bila od 1945. do 1945.

Betty je još u 92. godini glumila u sitcomu 'Vruće u Clevelandu', sve dok snimanje nije otkazano 2014.

Glumica je bila poznata po šalama koje je zbijala i na vlastiti račun, a New York Times napisao je još 2013. da ju 'starija dob nije kočila, već joj je dala čudesan polet'.

- Tko bi ikad sanjao da ne samo da ću biti ovako zdrava, nego i da ću i dalje glumiti - rekla je Betty u intervjuu s Oprah Winfrey 2015. - To je privilegija... još uvijek imati posao je takva privilegija.

Za dug život imala je specifičan recept, a to su bili prženi krumpirići i gazirano piće.

- Ne jedem doručak, za ručak jedem sendviče. Obožavam hot dog i pržene krumpiriće, a sve zalijem dijetalnom Coca Colom. Svake večeri popijem jednu čašu votke, a više od toga popijem jedino kada se nađem s prijateljima - ispričala je.

Bila je jedna od prvih producentica televizijske serije 'Life With Elizabeth', u kojoj je glumila od 1953. do 1955. Dobila je nagradu Emmy za uloge u 'The Mary Tyler Moore Show', 'Zlatnim djevojkama' te za voditeljicu kviza 'Just Men!'. Glumica je uvrštena u Guinnessovu knjigu rekorda za najdulju glumačku karijeru.