Obavijesti

Show

Komentari 0
BLUE IVY

Beyonce, jesi to ti? Njena kći sve joj je sličnija: Pogledajte koliko košta torbica koju je nosila...

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Beyonce, jesi to ti? Njena kći sve joj je sličnija: Pogledajte koliko košta torbica koju je nosila...
5
Foto: Carlos Barria

Slavni reper Jay-Z je na Super Bowl došao u pratnji svojih kćeri, Blue Ivy i Rumi. Njihova je majka, slavna pjevačica Beyonce, izgleda odlučila propustiti ovaj sportski događaj

Admiral

Jay-Z je u nedjelju preuzeo ulogu brižnog oca kada je svoje dvije kćeri, Blue Ivy (14) i Rumi (8), doveo na zvijezdama ispunjen Super Bowl LX na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji.

NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Carlos Barria

Reper (56) je, kako piše Daily Mail Online, blistao od ponosa dok je šetao uz teren sa stilski odjevenom Blue uoči okršaja između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa. Blue je izgledala kao preslika svoje slavne majke, a u jednom su je trenutku fotografi uhvatili kako radosno skače pored svoje sestre Rumi, koju rijetko viđamo u javnosti.

GLASNI KRITIČARI TRUMPA VIDEO Green Day bez političkih poruka na Super Bowlu: Evo kako je izgledao njihov nastup
VIDEO Green Day bez političkih poruka na Super Bowlu: Evo kako je izgledao njihov nastup

Tinejdžerica je pokazala svoj modni ukus u trendi crnoj prevelikoj jakni, a svoj je izgled upotpunila traženom Balenciaga traper torbicom vrijednom oko 2350 eura. Kombinaciju je zaokružila prevelikim trapericama i smeđim čizmama. U međuvremenu, Rumi je nosila bijelu majicu s brojem 60 i crnu suknju.

NFL - Super Bowl LX - New England Patriots v Seattle Seahawks
Foto: Mike Blake

Sam Jay-Z odlučio se za ležeran izgled u crnoj majici s kapuljačom, crnim hlačama i rukavicama, a oči je sakrio iza crnih sunčanih naočala. Dok su njezin suprug i kćeri privlačili pozornost na terenu, izgleda da je Beyonce odlučila propustiti ovaj sportski događaj. 

SPORTSKI SPEKTAKL FOTO Bez glamuroznih haljina i crvenog tepiha: Slavni su pratili Super Bowl, evo u čemu su bili
FOTO Bez glamuroznih haljina i crvenog tepiha: Slavni su pratili Super Bowl, evo u čemu su bili

Beyonce i Jay-Z inače su Blue Ivy nazvali po plavom bršljanu koje ih je očaralo kad su ljetovali 2011. godine na Hvaru. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
ŠOK FOTKA Laura iz 'Savršenog' objavila golišavu fotku izbrisala pa vratila Instagram profil!
MISTERIJ

ŠOK FOTKA Laura iz 'Savršenog' objavila golišavu fotku izbrisala pa vratila Instagram profil!

Influencerica Laura Prgomet proslavila se sudjelovanjem u emisiji 'Gospodin Savršeni' pitanjem 'Koji ti je datum rođenja'
Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti
NE SVIĐA SE SVIMA

Župa u Novom Travniku pozvala na bojkot filma 'Svadba' zbog uvrede kršćanskih vrijednosti

U svojoj poruci osvrnuli su se i na vjernike koji su film gledali u drugim gradovima, navodeći kako je tužno što su to činili izvan svoje sredine kako ne bi bili viđeni, uz dodatak da im preostaje molitva za njih
Najveća faca Super Bowla hrvatskog je podrijetla
BILL BELICHICK

Najveća faca Super Bowla hrvatskog je podrijetla

Svojim je stilom promijenio način rada u američkom nogometu, ima i hrvatsko državljanstvo, a danas pozornost privlači i vezom s 49 godina mlađom Jordon Hudson

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026