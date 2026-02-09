Beyonce, jesi to ti? Njena kći sve joj je sličnija: Pogledajte koliko košta torbica koju je nosila...

Jay-Z je u nedjelju preuzeo ulogu brižnog oca kada je svoje dvije kćeri, Blue Ivy (14) i Rumi (8), doveo na zvijezdama ispunjen Super Bowl LX na stadionu Levi's u Santa Clari u Kaliforniji.

Foto: Carlos Barria

Reper (56) je, kako piše Daily Mail Online, blistao od ponosa dok je šetao uz teren sa stilski odjevenom Blue uoči okršaja između Seattle Seahawksa i New England Patriotsa. Blue je izgledala kao preslika svoje slavne majke, a u jednom su je trenutku fotografi uhvatili kako radosno skače pored svoje sestre Rumi, koju rijetko viđamo u javnosti.

Tinejdžerica je pokazala svoj modni ukus u trendi crnoj prevelikoj jakni, a svoj je izgled upotpunila traženom Balenciaga traper torbicom vrijednom oko 2350 eura. Kombinaciju je zaokružila prevelikim trapericama i smeđim čizmama. U međuvremenu, Rumi je nosila bijelu majicu s brojem 60 i crnu suknju.

Foto: Mike Blake

Sam Jay-Z odlučio se za ležeran izgled u crnoj majici s kapuljačom, crnim hlačama i rukavicama, a oči je sakrio iza crnih sunčanih naočala. Dok su njezin suprug i kćeri privlačili pozornost na terenu, izgleda da je Beyonce odlučila propustiti ovaj sportski događaj.

Beyonce i Jay-Z inače su Blue Ivy nazvali po plavom bršljanu koje ih je očaralo kad su ljetovali 2011. godine na Hvaru.